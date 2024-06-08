Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un Yayınının Moderatörü Ahmet Selim Kul'un Yaşadıkları Sosyal Medyada Gündem Oldu

Ali Koç ile Aziz Yıldırım’ın HaberTürk’te katıldığı programda moderatörlük yapan Ahmet Selim Kul da gecenin en çok konuşulan kişilerinden oldu. Programa başlarken “Ben çok dahil olmayıp sizi size bırakacağım” diyen Ahmet Selim Kul’un moderatörlüğünü çok beğenenler de oldu, kendisine tepki gösterenler de.