Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un Yayınının Moderatörü Ahmet Selim Kul'un Yaşadıkları Sosyal Medyada Gündem Oldu
Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un Yayınının Moderatörü Ahmet Selim Kul'un Yaşadıkları Sosyal Medyada Gündem Oldu
Ali Koç ile Aziz Yıldırım’ın HaberTürk’te katıldığı programda moderatörlük yapan Ahmet Selim Kul da gecenin en çok konuşulan kişilerinden oldu. Programa başlarken “Ben çok dahil olmayıp sizi size bırakacağım” diyen Ahmet Selim Kul’un moderatörlüğünü çok beğenenler de oldu, kendisine tepki gösterenler de.
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Dün akşamın en çok konuşulan konularından biri tartışmasız Ali Koç ile Aziz Yıldırım’ın HaberTürk yayınında karşı karşıya gelmesi oldu.
Programın HaberTürk’te yapılacağının belli olmasında sonra moderatörün de Ahmet Selim Kul olacağı açıklandı.
Ahmet Selim Kul, programa başlarken “ben çok müdahale etmeyeceğim söz sizde” şeklinde açıklama yapsa da bir şey söylemek isterken Aziz Yıldırım’ın “sen sus araya girme” demesi ve program biterken kapanış konuşması yapmasına izin verilmeden yayının kesilmesi gecenin konuşulan konularından biri oldu.
İşte geceye damga vuran Aziz Yıldırım Ali Koç gecesinde moderatör Ahmet Selim Kul ile ilgili atılan tweetlerden bazıları:
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