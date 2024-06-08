Milyonlarca Kişinin Ter Döküğü YKS'ye Ait Olduğu İddia Edilen Sorular Sosyal Medya Hesaplarında Paylaşılıyor!

Sosyal medyada YKS’nin TYT sınavına ait olduğu iddia edilen soruların paylaşılması büyük tartışmalara neden oldu. X’te , Facebook’ta ve Telegram kanallarında paylaşılan sorular sorasında kullanıcılar “Cep telefonu ile sınava nasıl girdiler” yorumları yaptı.