Milyonlarca Kişinin Ter Döküğü YKS'ye Ait Olduğu İddia Edilen Sorular Sosyal Medya Hesaplarında Paylaşılıyor!
Milyonlarca Kişinin Ter Döküğü YKS'ye Ait Olduğu İddia Edilen Sorular Sosyal Medya Hesaplarında Paylaşılıyor!
Sosyal medyada YKS’nin TYT sınavına ait olduğu iddia edilen soruların paylaşılması büyük tartışmalara neden oldu. X’te , Facebook’ta ve Telegram kanallarında paylaşılan sorular sorasında kullanıcılar “Cep telefonu ile sınava nasıl girdiler” yorumları yaptı.
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YKS’nin 1. Oturumu olan TYT (Temel Yeterlilik Testi) sınavına milyonlarca kişi girdi.
Sınav sonrasında sosyal medyada ve Telegram kanallarında dolaşan bir görsel büyük tartışmalara neden oldu.
YKS’nin TYT bölümünde çıkmış olduğu iddia edilen sorular, X, Facebook ve Telegram gruplarında paylaşıldı.
YKS’ye ait sorular olup olmadığı kesin değil ancak tüm platformlarda ‘YKS 2024 Soruları’ olarak paylaşılan görseller tartışma yarattı.
X, paylaşılan görselleri “Bu gönderi, X Kurallarını ihlal etti.” Diyerek engelledi.
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