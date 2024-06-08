Tüm Türkiye Ekrana Kilitlendi: Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın Canlı Yayını Herkesi Televizyona Bağladı
Tüm Türkiye Ekrana Kilitlendi: Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın Canlı Yayını Herkesi Televizyona Bağladı
Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın karşı karşıya geldiği canlı yayın tüm Türkiye’yi ekran başına kilitledi. Genç yaşlı kadın erkek herkes, Fenerbahçe Başkan adayları Ali Koç ile Aziz Yıldırım’ın programını izledi.
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Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurulu öncesi Fenerbahçe Başkanı ve adayı Ali Koç ile Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım, HaberTürk TV kanalında görüşlerini paylaştı.
Televizyon kanalındaki yayına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
İşte objektiflere yansıyan görüntülerden bazıları:
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