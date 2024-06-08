Bir Devrin Sonu: 'Kardeşlerim' Dizisinin Finaline İzleyicilerden Gelen Tepkiler

atv'nin sevilen dizisi 'Kardeşlerim' 132. bölümüyle ekranlara veda etti. 4 sezon boyunca 4 kardeşin hayata tutunma mücadelesini anlatan dizinin finali sosyal medyada epey konuşuldu. Gelin finalin ayrıntılarına ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım.