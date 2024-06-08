Bir Devrin Sonu: 'Kardeşlerim' Dizisinin Finaline İzleyicilerden Gelen Tepkiler
Bir Devrin Sonu: 'Kardeşlerim' Dizisinin Finaline İzleyicilerden Gelen Tepkiler
atv'nin sevilen dizisi 'Kardeşlerim' 132. bölümüyle ekranlara veda etti. 4 sezon boyunca 4 kardeşin hayata tutunma mücadelesini anlatan dizinin finali sosyal medyada epey konuşuldu. Gelin finalin ayrıntılarına ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
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2021 tarihinde yayınlanmaya başlayan ve atv ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan 'Kardeşlerim' bu akşam (8 Haziran) 132. bölümüyle final yaparak ekranlara veda etti.
Başrollerinde Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Simge Selçuk, Yiğit Koçak, Halit Özgür Sarı, Onur Seyit Yaran, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un oynadığı dizi 4 sezon boyunca kâh güldürdü kâh ağlattı.
Dizi hayatta başına gelen tüm problemlerin üstesinden birlikte gelmeye çalışan ve birbirlerinden güç kuvvet alan dört kardeşin mücadelesini, arkadaşlarıyla ilişkilerini ve aşklarını ekranlara taşıdı.
Dizinin finalinde gençler sınav heyecanı yaşadı, Ömer ile Süsen nikah masasına oturmak için can attı, Berk ve Aybike'den mutlu haberler geldi, Oğulcan hayallerine kavuştu, Yasmin ile Tolga'nın arası bozuldu, Sarp ile Cansu'nun arası gerim gerim gerildi, Akif yaşattıklarını sorguladı, Orhan cephesinde güzel şeyler oldu, Emel ise bir hayalini daha gerçekleştirdi.
Peki 'Kardeşlerim'in finaline izleyenlerden hangi tepkiler geldi? Gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım.
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