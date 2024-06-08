Sezon Finali Yapan 'Yalı Çapkını' Dizisine Bir Oyuncu Daha Veda Etti!
Sezon Finali Yapan 'Yalı Çapkını' Dizisine Bir Oyuncu Daha Veda Etti!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
73. bölümüyle sezon finali yapan 'Yalı Çapkını' dizisinden bir oyuncu daha ayrıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın açıkladığı haberde oyuncunun ayrılma sebebi belli oldu. Detaylar içerikte!
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Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı ve son zamanların en popüler dizisi 'Yalı Çapkını', geçtiğimiz akşam 73. bölümüyle sezon finalini yaptı.
Star TV'de yayınlandığı her akşam hayranlarını adeta ekrana kilitleyen dizinin üçüncü sezon çekimleri ağustos ayında başlayacak. Bakalım yeni sezonda Seyran ile Ferit'in başına neler gelecek? Hep birlikte göreceğiz.
Final sezonunun yayınlanmasının ardından dizideki karakterlerin vedaları basına teker teker yansıdı. Dizide Orhan Korhan karakterini canlandıran Emre Altuğ'un ayrılacağını geçtiğimiz haftalarda öğrenmiştik.
Yakın zamanda Pelin karakterini canlandıran Buçe Buse Kahraman'ın da diziye veda ettiği doğrulanmıştı. Hatta Kahraman sosyal medyadan paylaştığı bir gönderiyle veda mesajını yayınlamıştı.
Ancak vedalar bununla bitmedi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yalı Çapkını'ndan bir ayrılık haberi daha geldi. Dizide Pelin'in dayısı Şehmuz Yılmaz'ı canlandıran Turgut Tunçalp diziye veda etti.
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Teşkilat, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Çukur, Müslüm, Diriliş Ertuğrul, Vatanım Sensin ve Merhamet yapımlarında da rol alan ünlü oyuncunun OGM imzalı başka bir dizi için görüştüğü belirtildi.
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