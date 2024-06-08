Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman'dan Bir Veda Mesajı Geldi!
Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman'dan Bir Veda Mesajı Geldi!
3. sezon onayı alan 'Yalı Çapkını' dün akşamki bölümüyle sezon finali yaptı. Dizide Pelin karakterini oynayan Buçe Buse Kahraman, yeni sezonda yer almayacağı için bir veda mesajı paylaştı. Gelin o mesaja hep birlikte bakalım.
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Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı 'Yalı Çapkını' 7 Haziran Cuma akşamı yayınlanan 73. bölümüyle sezon finali yaptı.
Ferit'in eski sevgilisi ve izleyici tarafından 'metres' olarak anılan Pelin karakteri daha önce diziden ayrılmış ancak tekrar diziye dönmüştü. Zira kendisi Ferit ile Seyran'ın arasını bozan kişi olarak görülüyordu.
Sezon finalinin yayınlanmasına günler kala Star TV'nin sevilen dizisi 'Yalı Çapkını' için 3. sezon onayı verilirken, dizide Pelin karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman'ın yeni sezonda yer almayacağı belli olmuştu.
Dünkü sezon finalinin ardından dizinin Pelin'i Buçe Buse Kahraman, Instagram'da paylaştığı bir gönderiyle diziye veda etti.
Paylaşımı buradan görebilirsiniz:
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Ünlü oyuncu paylaştığı gönderide,
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