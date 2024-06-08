Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman'dan Bir Veda Mesajı Geldi!

'Hikayeleri anlamlı kılan anlatılmasından çok yaşanmaya değer olmasıdır ve yolda olmak binlerce hikayeye kucak açmak demektir. Bana göre, böylece hepsi kendi sonsuzluğunu içinde barındırır. Öyleyse yol ve hikaye zamandan bağımsız hep var olmaya devam eder dünyanın bir yerinde. Hoşça kal Pelo. Bu hikayede beraber yürüdüğüm tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ve sevgiyle. Sürçülisan ettiysek affola' yazdı.