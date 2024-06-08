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Çağatay Ulusoy'un Gaddar Dizisindeki Öpüşme Sahnesi Kamera Arkası İzleyenleri Fena Güldürdü!

Çağatay Ulusoy'un Gaddar Dizisindeki Öpüşme Sahnesi Kamera Arkası İzleyenleri Fena Güldürdü!

Çağatay Ulusoy dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
08.06.2024 - 19:59

Gaddar dizisinde başrol oynayan Çağatay Ulusoy'un rol arkadaşıyla öpüşme sahnesi sosyal medyada baya bi' konuşuldu. Gelin önce o anlara, sonra da gelen tepkilere hep birlikte bakalım.

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Son günlerde Netflix yapımlarıyla adını duyuran Çağatay Ulusoy uzun bir aradan sonra televizyon dünyasına geri dönmüştü. Ünlü oyuncu, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak ve Erdal Özyağcılar ile birlikte 'Gaddar' dizisinde rol almıştı.

Son günlerde Netflix yapımlarıyla adını duyuran Çağatay Ulusoy uzun bir aradan sonra televizyon dünyasına geri dönmüştü. Ünlü oyuncu, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak ve Erdal Özyağcılar ile birlikte 'Gaddar' dizisinde rol almıştı.

Ancak 'Gaddar' hikayesi sevilmesine ve iddialı bir dizi olmasına rağmen beklenen ilgiyi görememişti. Dizi düşük reytingler yüzünden 20. bölümde final yapmıştı.

Ancak 'Gaddar' hikayesi sevilmesine ve iddialı bir dizi olmasına rağmen beklenen ilgiyi görememişti. Dizi düşük reytingler yüzünden 20. bölümde final yapmıştı.

Tabii dizinin final yapması herkesi şaşırtmış, sosyal medya kullanıcılarından finale çok sert tepkiler gelmişti. O tepkileri buradan okuyabilirsiniz:

Dizi bitmiş olabilir ancak Gaddar'ın kamera arkasından görüntüler sosyal medyada epeyce paylaşılıyor. Onlardan biri de Çağatay Ulusoy'un rol arkadaşı Sümeyye Aydoğan ile öpüşürken, pardon öpüşmeye çalışırken kameraya yansıyan görüntüleri oldu.

Dizi bitmiş olabilir ancak Gaddar'ın kamera arkasından görüntüler sosyal medyada epeyce paylaşılıyor. Onlardan biri de Çağatay Ulusoy'un rol arkadaşı Sümeyye Aydoğan ile öpüşürken, pardon öpüşmeye çalışırken kameraya yansıyan görüntüleri oldu.

@lovetheslayer adlı kullanıcının paylaştığı o kesit baya bir etkileşim aldı. Gelin o komik öpüşme anlarını hep birlikte izleyelim.

Peki videoyu izleyenler ne tepki gösterdi? Arayı uzatmadan gelin bi' de onlara göz atalım.

Peki videoyu izleyenler ne tepki gösterdi? Arayı uzatmadan gelin bi' de onlara göz atalım.
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1000 kişi toplanmış...

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Kabul edin komik.

Kabul edin komik.
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Siz kimsiniz?

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