Çağatay Ulusoy'un Gaddar Dizisindeki Öpüşme Sahnesi Kamera Arkası İzleyenleri Fena Güldürdü!
Çağatay Ulusoy'un Gaddar Dizisindeki Öpüşme Sahnesi Kamera Arkası İzleyenleri Fena Güldürdü!
Gaddar dizisinde başrol oynayan Çağatay Ulusoy'un rol arkadaşıyla öpüşme sahnesi sosyal medyada baya bi' konuşuldu. Gelin önce o anlara, sonra da gelen tepkilere hep birlikte bakalım.
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Son günlerde Netflix yapımlarıyla adını duyuran Çağatay Ulusoy uzun bir aradan sonra televizyon dünyasına geri dönmüştü. Ünlü oyuncu, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak ve Erdal Özyağcılar ile birlikte 'Gaddar' dizisinde rol almıştı.
Ancak 'Gaddar' hikayesi sevilmesine ve iddialı bir dizi olmasına rağmen beklenen ilgiyi görememişti. Dizi düşük reytingler yüzünden 20. bölümde final yapmıştı.
Dizi bitmiş olabilir ancak Gaddar'ın kamera arkasından görüntüler sosyal medyada epeyce paylaşılıyor. Onlardan biri de Çağatay Ulusoy'un rol arkadaşı Sümeyye Aydoğan ile öpüşürken, pardon öpüşmeye çalışırken kameraya yansıyan görüntüleri oldu.
Peki videoyu izleyenler ne tepki gösterdi? Arayı uzatmadan gelin bi' de onlara göz atalım.
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1000 kişi toplanmış...
+1
Kabul edin komik.
Bu resmen 'Gaddar'lık!
Yapıyor bu sporu...
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Siz kimsiniz?
Büyüsü bozulurdu...
Valla mı?
Çok iyi!
Neler dönüyordur orada Allah bilir!
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Senin için bulup içerik yapacağım...
Cevap verin bu iddiaya!
Burnu kırıldı kızın ya...
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