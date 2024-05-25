Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ'un Diziden Ayrılması Hayranlarının Çok Büyük Tepkisini Çekti!
Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ'un Diziden Ayrılması Hayranlarının Çok Büyük Tepkisini Çekti!
Yalı Çapkını'nda Orhan karakterini canlandıran Emre Altuğ'un diziden ayrılacağı iddiaları ortalıkta dolaşıyordu. Bu iddia ünlü oyuncunun veda konuşmasıyla kesinleşti. Detaylar içerikte!
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Televizyon dünyasının en merakla beklenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını 7 Haziran'da sezon finali yapmaya hazırlanıyor. İkinci sezonu da onaylanan dizide hikaye giderek karmaşık bir hale geliyor.
Dizide Seyran'ın hastalığıyla ilgili gelişmeler izleyiciler tarafından çok fazla merak konusu olurken bir diğer kafa karıştırıcı konu ise Ferit'in babası Orhan rolünü oynayan Emre Altuğ'un diziden ayrılacağı iddialarıydı.
Yalı Çapkını'nın 71. bölümünde Ferit'in babası Orhan Korhan karakterinin babası Halis'i korumak için vurulduğu sahne dizinin hayranlarını merak içerisinde bırakmıştı. Bu sahne sosyal medyada çok konuşuldu ve Emre Altuğ'un diziden ayrılacağı iddiasını kuvvetlendirdi.
Dizi setinden paylaşılan görüntüler ise bu iddiayı doğruladı. Orhan karakterini canlandıran Emre Altuğ, Yalı Çapkını'na işte böyle veda etti:
Emre Altuğ'un vedasına sosyal medyadan pek çok tepki geldi. Gelin hep birlikte o yorumlara bakalım:
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