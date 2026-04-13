50 Yıllık Pizza Devi Resmen İflas Etti: Milyonlarca Dolar Borç Yüzünden Piyasadan Silindi!

Northern Brands çatısı altında faaliyetlerini sürdüren şirket, Mart 2026’da mahkemeye sunduğu belgelerle piyasadan tamamen çekildiğini ilan etti. Aslında markanın çöküş sinyalleri 2025 yılının Ekim ayında bazı şubelerin tasfiye edilmesiyle verilmişti, ancak son başvuruyla birlikte zincirin kalan tüm operasyonları resmen sona ermiş oldu.

Mahkemeye yansıyan resmi veriler, şirketin içinde bulunduğu mali yıkımın boyutlarını tüm çıplaklığıyla sergiliyor. Toplam borcu 2,9 milyon doları aşan markanın kasasında ve varlıklarında sadece 64 bin dolar bulunması, iflas sürecini kaçınılmaz hale getirdi. Bu devasa dengesizlik, yaklaşık yarım asırlık bir markanın ekonomik dalgalanmalar karşısında nasıl çaresiz kaldığını kanıtlar nitelikte. Sektör temsilcileri, Gina Maria’s gibi köklü zincirlerin sonunu hazırlayan temel faktörlerin başında tüketicilerin değişen harcama alışkanlıklarının geldiğine dikkat çekiyor.

Günümüzde artan yaşam maliyetleri, insanların restoranlarda yemek yeme sıklığını azaltırken, dondurulmuş gıda pazarını daha cazip hale getirdi. Tüketicilerin uygun maliyetli olduğu için marketlerdeki dondurulmuş pizzalara yönelmesi, klasik restoran trafiğini büyük ölçüde azalttı. Dondurulmuş gıda sektöründeki bu agresif büyüme, Gina Maria’s örneğinde olduğu gibi birçok geleneksel markanın gelir-gider dengesini bozarak tarih sahnesinden silinmesine neden oldu.