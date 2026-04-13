Haberler
Ekonomi
50 Yıllık Pizza Devi Resmen İflas Etti: Milyonlarca Dolar Borç Yüzünden Piyasadan Silindi!

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.04.2026 - 08:13

Amerika Birleşik Devletleri’nde 1970’lerden bu yana hizmet veren köklü pizza markası Gina Maria’s, aşılması güçleşen mali kriz nedeniyle resmen havlu attı. Borç yükü altında ezilen ve dondurulmuş gıda sektörüne karşı rekabet gücünü yitiren dev zincir, Mart 2026 itibarıyla tüm faaliyetlerini durdurarak iflas koruma başvurusunda bulundu.

ABD’nin gastronomi tarihinde elli yıla yakın izi bulunan pizza devi Gina Maria’s Pizza, finansal dengelerin bozulması üzerine iflas koruma yoluna giderek kepenklerini indirdi.

Northern Brands çatısı altında faaliyetlerini sürdüren şirket, Mart 2026’da mahkemeye sunduğu belgelerle piyasadan tamamen çekildiğini ilan etti. Aslında markanın çöküş sinyalleri 2025 yılının Ekim ayında bazı şubelerin tasfiye edilmesiyle verilmişti, ancak son başvuruyla birlikte zincirin kalan tüm operasyonları resmen sona ermiş oldu.

Mahkemeye yansıyan resmi veriler, şirketin içinde bulunduğu mali yıkımın boyutlarını tüm çıplaklığıyla sergiliyor. Toplam borcu 2,9 milyon doları aşan markanın kasasında ve varlıklarında sadece 64 bin dolar bulunması, iflas sürecini kaçınılmaz hale getirdi. Bu devasa dengesizlik, yaklaşık yarım asırlık bir markanın ekonomik dalgalanmalar karşısında nasıl çaresiz kaldığını kanıtlar nitelikte. Sektör temsilcileri, Gina Maria’s gibi köklü zincirlerin sonunu hazırlayan temel faktörlerin başında tüketicilerin değişen harcama alışkanlıklarının geldiğine dikkat çekiyor.

Günümüzde artan yaşam maliyetleri, insanların restoranlarda yemek yeme sıklığını azaltırken, dondurulmuş gıda pazarını daha cazip hale getirdi. Tüketicilerin uygun maliyetli olduğu için marketlerdeki dondurulmuş pizzalara yönelmesi, klasik restoran trafiğini büyük ölçüde azalttı. Dondurulmuş gıda sektöründeki bu agresif büyüme, Gina Maria’s örneğinde olduğu gibi birçok geleneksel markanın gelir-gider dengesini bozarak tarih sahnesinden silinmesine neden oldu.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
