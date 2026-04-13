Dünyanın En Büyüğü Üretimi Durdurdu! Tüm Sözleşmeler ve Teslimatlar Askıya Alındı

Şirket, Al Taweelah bölgesindeki ana tesisinde meydana gelen ciddi hasar nedeniyle müşterilerine gönderdiği resmi bildirimde 'mücbir sebep' ilan ettiğini duyurdu. Bu hamleyle birlikte dev şirket, mevcut tedarik sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerini kontrol dışı gelişen şartlar sebebiyle geçici olarak askıya almış oldu.

Bloomberg tarafından paylaşılan şirket içi yazışmalar ve raporlar, krizin boyutunun beklenenden daha derin olduğunu ortaya koyuyor. Şirketin 3 Nisan tarihinde gerçekleştirdiği teknik incelemeler, tesisin yeniden eski verimliliğine dönmesinin yaklaşık bir yılı bulabileceğine işaret ediyor. Saldırının hemen ardından devreye alınan acil durum protokolleri kapsamında enerji santralleri, rafineriler ve geri dönüşüm merkezleri tamamen tahliye edilerek güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

EGA Üst Yöneticisi Abdunnasır bin Kelban, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede Al Taweelah tesisinin küresel ekonomi içindeki stratejik rolüne dikkat çekti. Bin Kelban, buradaki üretim kesintisinin sadece yerel değil, dünya genelindeki pek çok sanayi kolunda tedarik ağını ciddi şekilde sarsabileceği uyarısında bulundu. Şirket yönetimi, onarım sürecinin ardından üretimin aşamalı olarak başlatılmasını planlasa da, tam kapasiteyle sevkiyatın ancak kapsamlı altyapı iyileştirmeleri tamamlandıktan sonra mümkün olacağını belirtiyor. Bu durumun, dünya genelinde alüminyum fiyatları ve bağlı sektörler üzerinde uzun vadeli baskı oluşturması bekleniyor.