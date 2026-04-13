article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Dünyanın En Büyüğü Üretimi Durdurdu! Tüm Sözleşmeler ve Teslimatlar Askıya Alındı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.04.2026 - 07:52 Son Güncelleme: 13.04.2026 - 07:56

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates Global Aluminium (EGA), uğradığı saldırılar sonucu ağır hasar alan Al Taweelah tesisinde üretimi durdurduğunu açıkladı. Küresel piyasalarda büyük yankı uyandıran karara göre şirket, müşterileriyle olan sözleşmelerini 'mücbir sebep' gerekçesiyle askıya alırken, tam kapasiteye dönüşün 12 ayı bulabileceği öngörülüyor.

Kaynak: https://www.bloomberght.com/saldiri-s...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünyanın en büyük alüminyum üreticileri arasında yer alan Emirates Global Aluminium (EGA), üretim tesislerini hedef alan saldırıların ardından operasyonlarını durdurma kararı aldı.

Şirket, Al Taweelah bölgesindeki ana tesisinde meydana gelen ciddi hasar nedeniyle müşterilerine gönderdiği resmi bildirimde 'mücbir sebep' ilan ettiğini duyurdu. Bu hamleyle birlikte dev şirket, mevcut tedarik sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerini kontrol dışı gelişen şartlar sebebiyle geçici olarak askıya almış oldu.

Bloomberg tarafından paylaşılan şirket içi yazışmalar ve raporlar, krizin boyutunun beklenenden daha derin olduğunu ortaya koyuyor. Şirketin 3 Nisan tarihinde gerçekleştirdiği teknik incelemeler, tesisin yeniden eski verimliliğine dönmesinin yaklaşık bir yılı bulabileceğine işaret ediyor. Saldırının hemen ardından devreye alınan acil durum protokolleri kapsamında enerji santralleri, rafineriler ve geri dönüşüm merkezleri tamamen tahliye edilerek güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

EGA Üst Yöneticisi Abdunnasır bin Kelban, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede Al Taweelah tesisinin küresel ekonomi içindeki stratejik rolüne dikkat çekti. Bin Kelban, buradaki üretim kesintisinin sadece yerel değil, dünya genelindeki pek çok sanayi kolunda tedarik ağını ciddi şekilde sarsabileceği uyarısında bulundu. Şirket yönetimi, onarım sürecinin ardından üretimin aşamalı olarak başlatılmasını planlasa da, tam kapasiteyle sevkiyatın ancak kapsamlı altyapı iyileştirmeleri tamamlandıktan sonra mümkün olacağını belirtiyor. Bu durumun, dünya genelinde alüminyum fiyatları ve bağlı sektörler üzerinde uzun vadeli baskı oluşturması bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın