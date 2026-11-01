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48. İstanbul Maratonu'nda Erkeklerde Rekor Süre, Kadınlarda Etiyopyalı Baze Kazandı

48. İstanbul Maratonu'nda Erkeklerde Rekor Süre, Kadınlarda Etiyopyalı Baze Kazandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
01.11.2026 - 18:52
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Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu bugün 143 ülkeden 45 bin 679 kişinin katılımıyla koşuldu. Dünyanın kıtalar arası koşulan tek maratonu olan organizasyon, World Athletics'in Gold Label kategorisinde yer alıyor. Yarış 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayıp Sultanahmet Meydanı'nda sona erdi. Erkeklerde zaferi bir Kenyalı atlet rekor süreyle kazandı.

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45 bin kişi parkura çıktı.

45 bin kişi parkura çıktı.

Dünyanın kıtalar arası koşulan tek maratonunda 42K, 15,5K, Kurumsal Koşu, Halk Koşusu ve Tekerlekli Sandalye Yarışı olmak üzere 5 kategoride yarış yapıldı. Parkura yaklaşık 45 bin sporcu çıktı ve maratona 27 erkek, 16 kadın olmak üzere toplam 43 elit atlet katıldı. Atletler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayıp Beşiktaş sahil yolunu izleyerek Galata Köprüsü'ne ulaştı. Köprüyü geçen sporcular Sirkeci yönüne dönüp Kennedy Caddesi'nden sahil yolunu takip etti, Hava Harp Okulu araç tahliye kapısında U dönüşü yapıp sahilden devam ederek Sultanahmet Meydanı'nda yarışı tamamladı. 8K Halk Koşusu ile Kurumsal Koşu Dolmabahçe'de, 15K ise Yenikapı'da sona erdi.

Erkeklerde zafer Kenyalı Kipchumba'nın.

Erkeklerde zafer Kenyalı Kipchumba'nın.

Erkeklerde yarışı Kenyalı Philimon Kiptoo Kipchumba 2.08.44'lük derecesiyle rekor süreyle kazandı. Etiyopyalı Sufaro Woliyi Kebeto 2.08.54 ile ikinci, Vincent Kipyegon Ronoh 2.08.57 ile üçüncü oldu. Birinci ile üçüncü arasındaki fark 13 saniyede kaldı.

Kadınlarda birinci Kasanesh Ayenew Baze.

Kadınlarda birinci Kasanesh Ayenew Baze.

Kadınlarda Etiyopyalı Kasanesh Ayenew Baze 2.24.40'lık derecesiyle birinci oldu. Azmera Abreha Gdey 2.24.47 ile ikinciliği, Diribe Hirko Alemu ise 2.25.00 ile üçüncülüğü elde etti. İlk üç atlet arasındaki fark 20 saniyede kaldı.

En iyi Türk atlet Hüseyin Can.

En iyi Türk atlet Hüseyin Can.

Türk atletlerin en başarılısı 2 saat 17 dakika 53 saniyelik derecesiyle maratonu 11. sırada tamamlayan Hüseyin Can oldu. Mert Girmalegesse 2 saat 18 dakika 47 saniyeyle 12. bitirdi. Ardından 14. sırada Halil Yaşın (2.19.31), 15. sırada Ahmet Alkanoğlu (2.19.38) ve 16. sırada Yavuz Ağralı (2.21.44) finiş çizgisini geçti. Tekerlekli sandalye yarışında Ömer Cantay 2.44.28'lik derecesiyle birinci, Zübeyde Süpürgeci 2.48.41 ile ikinci oldu. İlk startı da tekerlekli sandalye sporcuları aldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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