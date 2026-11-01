48. İstanbul Maratonu'nda Erkeklerde Rekor Süre, Kadınlarda Etiyopyalı Baze Kazandı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu bugün 143 ülkeden 45 bin 679 kişinin katılımıyla koşuldu. Dünyanın kıtalar arası koşulan tek maratonu olan organizasyon, World Athletics'in Gold Label kategorisinde yer alıyor. Yarış 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayıp Sultanahmet Meydanı'nda sona erdi. Erkeklerde zaferi bir Kenyalı atlet rekor süreyle kazandı.
45 bin kişi parkura çıktı.
Erkeklerde zafer Kenyalı Kipchumba'nın.
Kadınlarda birinci Kasanesh Ayenew Baze.
En iyi Türk atlet Hüseyin Can.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın