48. İstanbul Maratonu'nda Erkeklerde Rekor Süre, Kadınlarda Etiyopyalı Baze Kazandı

Dünyanın kıtalar arası koşulan tek maratonunda 42K, 15,5K, Kurumsal Koşu, Halk Koşusu ve Tekerlekli Sandalye Yarışı olmak üzere 5 kategoride yarış yapıldı. Parkura yaklaşık 45 bin sporcu çıktı ve maratona 27 erkek, 16 kadın olmak üzere toplam 43 elit atlet katıldı. Atletler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayıp Beşiktaş sahil yolunu izleyerek Galata Köprüsü'ne ulaştı. Köprüyü geçen sporcular Sirkeci yönüne dönüp Kennedy Caddesi'nden sahil yolunu takip etti, Hava Harp Okulu araç tahliye kapısında U dönüşü yapıp sahilden devam ederek Sultanahmet Meydanı'nda yarışı tamamladı. 8K Halk Koşusu ile Kurumsal Koşu Dolmabahçe'de, 15K ise Yenikapı'da sona erdi.