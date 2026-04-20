İstanbul Yarı Maratonu'nda Doğu Türkistan Bayrağı Açanları Çinli Casuslar Takibe mi Aldı?

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
20.04.2026 - 15:01

19 Nisan 2026 tarihinde düzenlenen 21. Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu sırasında, Doğu Türkistan Vakfı Gençlik Meclisi üyeleri ve destekçileri, sporcuları Türk bayrağı ve Doğu Türkistan bayrağı ile karşıladı. Ancak o esnada köprünün üzerinde görüntü alan şahıslar dikkat çekti.

Binlerce sporcu İstanbul'da bu maraton için buluşmuştu.

Doğu Türkistan Vakfı Gençlik Meclisi üyeleri sporcuları izleyici alanında selamladı. Binlerce sporcunun katıldığı bu uluslararası organizasyonda Gençlik Meclisi, bu platformu Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine karşı Çin tarafından uygulanan politikalara dikkat çekmek için kullandı.

Ancak maraton sırasında bir görüntü dikkat çekti.

Alanda bulunan üyeler köprü üzerinden kaydedildi. Uygur Report isimli hesap '21. İstanbul Yarı Maratonu’nda yarışmacıları Albayrak ve Gökbayraklarla selamlayan Türk gençlerini, o an köprüde bulunan bir grup Çinli kayda alıyor. Fotoğraflarını çekiyor.

Gençler ifadelerine göre Çinliler dakikalarca kendilerini izlemiş ve telefonlarla görüşme yapmış.' paylaşımıyla İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye çağrıda bulundu.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
