Donald Trump'ın Kızı Olduğunu İddia Eden Necla Trump'tan Hürmüz Boğazı Açıklaması

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
20.04.2026 - 11:44

Donald Trump'ın kızı olduğunu iddia eden Necla Özmen bu kez kamera karşısına dünyayı etkileyen diplomatik bir krizi çözme iddiasıyla çıktı. ABD Başkanı'nın babası olduğunu her platformda dile getiren Özmen ABD İran Savaşı'nı bitirebileceğini anlattı. Özmen, Trump'a geçtiğimiz aylarda Venezuela Başkanı Maduro'yu kaçırdığı için sitem etmişti.

Necla Özmen'in çağrısı şöyle;

Merhaba, buradan ABD, İsrail ve İran'a sesleniyorum. Aranızdaki Hürmüz Boğazı anlaşmazlığını çözebilirim. Bu çözülemeyecek ya da bir günden fazla sürecek bir mesele değil. Çünkü eğer müzakerelere katılabilirsem, kabul edenlerin ortak paydasını çok iyi biliyorum. Onları uzlaştırabilirim. Yanıtınızı bekliyorum. Bu çatışma sona ermeli çünkü etkileri tüm uluslar tarafından hissediliyor. Teşekkürler.

Necla Trump 2026'nın başında verdiği röportajla öne çıkmıştı.

Ankara’da yaşayan ve yaklaşık 55 yaşında olduğu bilinen Necla Özmen, kamuoyunun gündemine ilk olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın biyolojik kızı olduğunu iddia ederek geldi. Aile büyüklerinden duydukları ve nüfus kayıtlarındaki bazı belirsizlikleri gerekçe gösteren Özmen, bu iddiasını resmileştirmek adına Ankara 27. Aile Mahkemesi'nde bir babalık tespiti davası açtı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
