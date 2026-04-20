Barış Alper Yılmaz'ın 14 Yaşında HES Protestosunda Görüntülenmesi Gündem Oldu

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
20.04.2026 - 10:04

Galatasaray ve Milli Takımın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın 12 yıl önceki görüntüleri ortaya çıktı. Yılmaz'ın 2014 yılında Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Şimşirli köyünde 3 Haziran 2014 tarihinde hidroelektrik santral (HES) yapımına karşı düzenlenen protesto sırasında çekilen görüntüler yeniden gündem oldu.

Yılmaz protestolarda böyle görüntülendi.

O dönem 14 yaşında olan Galatasaray futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın, babası Yüksel Yılmaz ile birlikte köylülerle el ele projeye karşı eylemde yer aldığı videoda görülüyor. Yılmaz'ın yol kenarında yetişkinlerin tartıştığı ve protesto ettiği sırada alanda dururken verdiği görüntü yıllar sonra ortaya çıktı.

Peki o projeye ne oldu?

Projenin sonraki yıllarda halkın ve yargının tepkisiyle iptal olduğu öğrenildi. Büyük protestoların yaşandığı bölgede HES projesi iptal edilse de protestolardan dolayı köylülerin yargılanması uzun yıllar boyunda devam etti.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
