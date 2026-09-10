4 Yapay Zekaya Fenerbahçe - Roma Maçını Sorduk: Kadroları Verince Tahminler Değişti

Fenerbahçe, 18 yıl aradan sonra yeniden yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında bu akşam saat 19.45'te Roma'yı Kadıköy'de ağırlıyor. Chobani Stadı'ndaki karşılaşma TRT 1'den şifresiz yayınlanacak, maçın hakemi İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'da olacak.

Sarı-lacivertliler zorlu maça iki eksikle çıkıyor: Matteo Guendouzi cezalı, Marco Asensio ise sakat. Karşı tarafta Serie A'da oynadığı üç maçı da kazanıp 10 gol atan, kalesinde ise sadece 1 gol gören bir Roma var. Romelu Lukaku, forma giymesi halinde 2023-24 sezonunda oynadığı eski takımıyla karşı karşıya gelecek.

Biz de maç öncesi dört popüler yapay zeka aracına tahminlerimizi sorduk.