4 Yapay Zekaya Fenerbahçe - Roma Maçını Sorduk: Kadroları Verince Tahminler Değişti
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Fenerbahçe, 18 yıl aradan sonra yeniden yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında bu akşam saat 19.45'te Roma'yı Kadıköy'de ağırlıyor. Chobani Stadı'ndaki karşılaşma TRT 1'den şifresiz yayınlanacak, maçın hakemi İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'da olacak.
Sarı-lacivertliler zorlu maça iki eksikle çıkıyor: Matteo Guendouzi cezalı, Marco Asensio ise sakat. Karşı tarafta Serie A'da oynadığı üç maçı da kazanıp 10 gol atan, kalesinde ise sadece 1 gol gören bir Roma var. Romelu Lukaku, forma giymesi halinde 2023-24 sezonunda oynadığı eski takımıyla karşı karşıya gelecek.
Biz de maç öncesi dört popüler yapay zeka aracına tahminlerimizi sorduk.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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