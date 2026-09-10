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4 Yapay Zekaya Fenerbahçe - Roma Maçını Sorduk: Kadroları Verince Tahminler Değişti

4 Yapay Zekaya Fenerbahçe - Roma Maçını Sorduk: Kadroları Verince Tahminler Değişti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.09.2026 - 16:51
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Fenerbahçe, 18 yıl aradan sonra yeniden yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında bu akşam saat 19.45'te Roma'yı Kadıköy'de ağırlıyor. Chobani Stadı'ndaki karşılaşma TRT 1'den şifresiz yayınlanacak, maçın hakemi İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'da olacak.

Sarı-lacivertliler zorlu maça iki eksikle çıkıyor: Matteo Guendouzi cezalı, Marco Asensio ise sakat. Karşı tarafta Serie A'da oynadığı üç maçı da kazanıp 10 gol atan, kalesinde ise sadece 1 gol gören bir Roma var. Romelu Lukaku, forma giymesi halinde 2023-24 sezonunda oynadığı eski takımıyla karşı karşıya gelecek.

Biz de maç öncesi dört popüler yapay zeka aracına tahminlerimizi sorduk.

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Gemini

Gemini

Skor: Fenerbahçe 2-1 Roma

İlk gol: Vedat Muriqi

Maçın adamı: N'Golo Kanté

Gemini, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne dönüş heyecanıyla arkasına alacağı Kadıköy atmosferini ve Avrupa maçlarında ilk gölü erken bulma alışkanlığını galibiyet gerekçesi olarak gösterdi.

Muriqi için 'ön alandaki fiziki üstünlüğü ve duran toplardaki hava hakimiyeti', Kanté için ise 'Roma'nın Konéli orta saha direncini kıracak tempo ve top kazanımları' değerlendirmesini yaptı.

Grok

Grok

Skor: Fenerbahçe 2-1 Roma

İlk gol: Kerem Aktürkoğlu

Maçın adamı: N'Golo Kanté

Grok, skorda Gemini ile aynı noktada buluştu ancak ilk gol için farklı bir isim verdi. Kerem Aktürkoğlu'nu 'kanatlardan hızla içeri kat eden ve set oyununda etkili' bularak erken baskıda en net şansı değerlendirecek isim olarak gördü.

Kanté seçimini ise doğrudan Guendouzi'nin yokluğuna bağladı: 'Orta sahayı toparlayan, hem savunma hem geçiş oyunuyla tempoyu kontrol eden Kanté fark yaratır.'

ChatGPT

ChatGPT

Skor: Fenerbahçe 1-1 Roma

İlk gol: Donyell Malen (Roma)

ChatGPT, diğer ikisinden ayrılarak beraberlik öngördü: 'Roma sezona formda girse de Kadıköy atmosferi Fenerbahçe'nin maçın içinde kalmasını sağlayabilir.'

Daha da dikkat çekici olan, ilk gölü konuk ekipten beklemesi oldu. Malen'i 'sezon başında gol ritmi yüksek ve Roma'nın hücumdaki en formda isimlerinden biri' olarak tanımladı.

Claude

Claude

Skor: Fenerbahçe 1-1 Roma

Claude da beraberlik dedi ancak gerekçesi ChatGPT'den farklıydı: 'Roma bu sezon Serie A'da üç maçı da kazandı ve kalesinde yalnızca 1 gol gördü. Gasperini'nin savunma disiplini Kadıköy'de de işe yarar.'

İlk gölü konuk ekipten bekleme sebebini şöyle açıkladı: 'Üç maçta 10 gol atan bir takım erken vurur. Guendouzi'nin cezalı, Asensio'nun sakat olması Fenerbahçe'nin orta saha üretimini kısıtlar.'

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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