31 Ocak Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
31 Ocak Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 31 Ocak Çarşamba akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İSO Meclis Toplantısı'nda konuştu. Konuşmasında kullandığı ifadeler dikkat çekerken, biri vardı ki yorumlara neden oldu.
Yeni nesil rap dünyasının popüler isimlerinden Reckol gerçek adıyla Recep Eker ve beraberindeki Kuty, 13 Killoki ve Ege Boran geçtiğimiz gece gözaltına alındı! İddialara göre uyuşturucuya özendirmek suçundan gözaltına alınan ekibe ceza verildi!
İsveç Eşitlik Hakemi, geçen yıl Mart ayında Uppsala'nın merkezindeki bir sağlık merkezinde doktorun söylemesi üzerine başörtüsünü çıkarmak zorunda kalan kadının lehine karar verdi.
Diyarbakır’da bulunan tarihi Ulu Cami’de yaptığı konuşmalarla tanınan ve sosyal medyada paylaşılan videoları ilgi toplayan Diyarbakırlı Ramazan Hoca ile bilinen Ramazan Pişkin, İstanbul’da bıçaklı saldırı sonrasında hayatını kaybetti.
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, bugün yaptığı konuşmada arkadaşlarına ‘katil’ dediklerini söyleyerek muhalefet vekillerini hedef aldı. Gazeteci Nevşin Mengü ise yaptığı yayında Özlem Zengin’e tepki gösterdi.
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Koronavirüs'ün etkileri henüz dünya çapından silinememişken DSÖ'nün 'pandemi riski' olarak tanıdığı Nipah virüsü korku yarattı.
Norveç Varlık Fonu, Türkiye'deki şirketlere 1 milyar 306 milyon 58 bin dolarlık yatırım yaptı. Otuzdan fazla şirketin hisse senetlerine yatırım yapan Fonun, Türkiye'deki yatırımlarından en büyük payı yaklaşık 122 milyon dolarla Tüpraş aldı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'de aday eleştirileri devam ederken, gazeteci Enver Aysever söyledikleriyle herkesi şaşkına çevirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kısa zaman içinde Mısır’a ziyaret düzenleyeceği iddia edildi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılı maaşı ile güncel maaşını değerlendirdi.
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İstanbul Valiliği, öldürülen Ramazan Pişkin için açıklamada bulundu.
Türkiye Sigorta Birliği Aralık 2023 sonuçları açıklandı. Sağlık sigortası priminde yüzde 138'i bulan artış dikkat çekti.
ABD Merkez Bankası Fed, 2024'ün ilk faiz kararını açıkladı.
Ayırt etmenin neredeyse imkansız hale geldiği ve ürkünç bir hal aldığı yapay zeka, dolandırıcıların da ekmek kapısı oldu. Dolandırıcılığa alet ettikleri son isim ise Ali Koç oldu.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum, tv100 ekranlarında yayınlanan programda Candaş Tolga Işık’ın konuğu oldu. Kurum, İstanbul’un depreme hazırlanma planlarından bahsederken, “depremde 133 bin vatandaşımız hayatını kaybetti’ ifadelerini kullandı ve hemen sonrasında 6 Şubat depremlerinden etkilenen illeri örnek verdi.
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Borsa yatırımcılarının beklediği haber geldi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2024 yılının ilk halka arz başvurusu onaylarını verdi.
Oğlunu babasına bırakıp arkadaşı ile Endonezya'ya giden influencera birçok yorum geldi.
Ramazan Pişkin’in, TikTok üzerinden yaptığı son açıklamaları ortaya çıktı. Diyarbakırlı Ramazan Hoca, cemaatler yüzünden söyledikleri sebebiyle tehdit edildiğini ifade etmiş.
İzmir'de zorla girdiği evde bir anne ile kızını bıçaklayan Suriye uyruklu Levend M., cezaevine gönderildikten bir hafta sonra kendini astı.
MetroPoll Araştırma tarafından yapılan seçim anketinde, yaklaşan yerel seçimlerle ilgili ilginç sonuçlar ortaya çıktı
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