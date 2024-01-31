Yaklaşan Yerel Seçimler İçin İlginç Anket: Aday Değil Parti Önde!

MetroPoll Araştırma tarafından yapılan seçim anketinde, yaklaşan yerel seçimlerle ilgili ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Ankette vatandaşlara, 'Yerel seçimlerde partinizin adayını beğenmezseniz ne yaparsınız?' diye soruldu. “Beğenmesem de oy veririm” diyenlerin sayısı daha fazla çıktı.