31 Mart'ta Başak Demirtaş DEM'in Adayı Olursa Seçim Nasıl Sonuçlanır? Hbs Araştırma'nın Anket Sonuçları Geldi
31 Mart'ta Başak Demirtaş DEM'in Adayı Olursa Seçim Nasıl Sonuçlanır? Hbs Araştırma'nın Anket Sonuçları Geldi
Hbs Araştırma Şirketi, İstanbul anketinin sonucunu açıkladı. 2019 yerel seçimlerinde İstanbul’dan aday çıkarmayan DEM Parti’de Başak Demirtaş'ın aday olması durumunda yapılan ankete göre iki adayın oy oranları birbirine çok yakın.
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Hbs Araştırma Şirketi, İstanbul'da bir yerel seçim anketi yaptı.
Ankete göre Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun sadece 1,10 puan önünde.
Anketin ilk sonuçlarını Flash Haber paylaştı. Ankete göre Murat Kurum'un oy oranı yüzde 43,20 olarak hesaplandı. 2019 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım İstanbul'da yüzde 48,55 oy almıştı.
Ankete göre CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun oy oranı ise yüzde 42,10. İmamoğlu 2019 yerel seçimlerinde İstanbul'da yüzde 48,80 oy almıştı.
Başak Demirtaş da geçtiğimiz hafta DEM Parti'den İstanbul adayı olmak istediğinin sinyalini verdi.
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Ankete göre Demirtaş, İstanbul'da aday olursa alacağı oy oranı yüzde 5,6. 2019 yerel seçimlerinde DEM Parti İstanbul'da aday çıkartmamıştı.
Ankette İYİ Parti'nin adayı Buğra Kavuncu'nun ismine yer verilmedi. Ancak İYİ Parti adayının oy oranı ise yüzde 3,6 olarak verildi.
Ankete göre 'Diğer' partilerin oy oranı ise yüzde 5,5 olarak ölçüldü.
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