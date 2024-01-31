Sağlık Sigortası Priminde Yüzde 138'lik Artış Dikkat Çekti! İşte Prim Artışının Nedenleri
Sağlık Sigortası Priminde Yüzde 138'lik Artış Dikkat Çekti! İşte Prim Artışının Nedenleri
Kaynak: https://m.haberturk.com/saglik-sigort...
Türkiye Sigorta Birliği Aralık 2023 sonuçları açıklandı. Sağlık sigortası priminde yüzde 138'i bulan artış dikkat çekti! TÜİK ise geçtiğimiz yıla ait sağlık enflasyonunu yüzde 80 olarak açıkladı. Peki, bu artışın gerekçesi ne? HaberTürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, döviz kuru, enflasyon ve doktor muayene ücretleri artışın nedenleri arasında.
İşte, detaylar...
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Sağlık sigortası primlerinde yüzde 138'lik artış dikkat çekti!
TSB, yüzde 138'lik artışın yüzde 44'lük bir reel artışa karşılık geldiğini ifade etti.
TÜİK'in 2023 verilerine göre, 'Sağlık enflasyonu' yüzde 79.59!
Türkiye Sigorta Birliği'ne (TSB) göre, 'sağlık sigortaları primlerinin' belirlenmesinde en etkili faktörlerin: Sağlık hizmetlerinin maliyeti ve sağlık enflasyonu olarak belirtiliyor.
Türk Tabipler Birliği Hekimlik Uygulama Veritabanı (HUV) fiyatındaki artış, prim artışının sadece yüzde 85 olması gerektiğini gösteriyor. Fakat, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nda prim artışı yüzde 164 oldu.
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Tüm bunların yanında sürdürülebilirlik için enflasyon rakamlarındaki belirsizlik de fiyatlara yansıyor!
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