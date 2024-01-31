Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Sağlık Sigortası Priminde Yüzde 138'lik Artış Dikkat Çekti! İşte Prim Artışının Nedenleri

Sağlık Sigortası Priminde Yüzde 138'lik Artış Dikkat Çekti! İşte Prim Artışının Nedenleri

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
31.01.2024 - 21:28 Son Güncelleme: 31.01.2024 - 21:29

Türkiye Sigorta Birliği Aralık 2023 sonuçları açıklandı. Sağlık sigortası priminde yüzde 138'i bulan artış dikkat çekti! TÜİK ise geçtiğimiz yıla ait sağlık enflasyonunu yüzde 80 olarak açıkladı. Peki, bu artışın gerekçesi ne? HaberTürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, döviz kuru, enflasyon ve doktor muayene ücretleri artışın nedenleri arasında. 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://m.haberturk.com/saglik-sigort...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Sağlık sigortası primlerinde yüzde 138'lik artış dikkat çekti!

Sağlık sigortası primlerinde yüzde 138'lik artış dikkat çekti!

Gazeteci Fatih Çekirge, Hürriyet'te yer alan 'Akıl sağlığını zorlayan sağlık sigortası fiyatları' başlıklı yazısında 'özel sağlık sigortası primlerinin' 5 misli arttığını ifade etti. Bunun üzerine HaberTürk yazarlarından Rahim Ak, konuya ilişkin detaylı bir araştırma yaptı. Ak, haberinde Türkiye Sigorta Birliği'nin internet sitesinde yer alan verilere ve TSB'nin konuya ilişkin açıklamalarına yer verdi.

TSB, yüzde 138'lik artışın yüzde 44'lük bir reel artışa karşılık geldiğini ifade etti.

TSB, yüzde 138'lik artışın yüzde 44'lük bir reel artışa karşılık geldiğini ifade etti.

Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) internet sitesinde yayınlanan Aralık 2023 verilerine göre, sigorta şirketlerinin topladığı prim miktarı bir önceki yıla göre önemli bir artış gösterdi. Geçen yıl 28,7 milyar lira olan toplam prim miktarı, bu yıl yüzde 138'lik bir artışla 68,2 milyar liraya ulaştı. 

Bu artışın büyük bir kısmı prim artışlarından kaynaklanıyor. TSB, yüzde 138'lik artışın yüzde 44'lük bir reel artışa karşılık geldiğini ifade ediyor. 

Gelin, geçtiğimiz yıla ait 'sağlık enflasyonu' verilerine göz atalım. 👇

TÜİK'in 2023 verilerine göre, 'Sağlık enflasyonu' yüzde 79.59!

TÜİK'in 2023 verilerine göre, 'Sağlık enflasyonu' yüzde 79.59!

Sigorta şirketleri ve Türkiye Sigorta Birliği, bu prim artışının temel sebebi olarak medikal enflasyonu işaret ediyor. Fakat Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçen yılın sağlık enflasyonunu yüzde 79.59 olarak açıkladı. Bu durumda, sigorta primlerindeki artış ile sağlık enflasyonu arasında yüzde 58'lik bir fark bulunuyor. Peki, artışın gerçek nedeni ne? 👇

Türkiye Sigorta Birliği'ne (TSB) göre, 'sağlık sigortaları primlerinin' belirlenmesinde en etkili faktörlerin: Sağlık hizmetlerinin maliyeti ve sağlık enflasyonu olarak belirtiliyor.

Türkiye Sigorta Birliği'ne (TSB) göre, 'sağlık sigortaları primlerinin' belirlenmesinde en etkili faktörlerin: Sağlık hizmetlerinin maliyeti ve sağlık enflasyonu olarak belirtiliyor.

HaberTürk'ün haberine göre Türkiye Sigorta Birliği (TSB), sağlık sigortalarının sigorta şirketlerini zorladığını ve yılda 7-8 kez kullanılmasının, gelecek yılki hasarlarla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Sigorta primlerinin belirlenmesinde sigortalının sigorta teknik değerlendirmesi ve aktüeryal yöntemlerle yapılıyor. Yani bu işlem kişisel olarak değerlendiriliyor ve kişiden kişiye farklılık gösteriyor. 

Sigorta sektörü, gelecekte olası hasarların sıklığı ve maliyetini tahmin ederek hizmet veriyor. Bu durumda geçmiş veriler, istatistikler ve teknik/aktüeryal yöntemler dikkate alınıyor. Sağlık sigortaları primlerinin belirlenmesinde en etkili faktörler ise sağlık hizmetlerinin maliyeti ve sağlık enflasyonu olarak belirtiliyor. Dolayısıyla bu maliyetler, hekim ücretleri, ilaç/tıbbi malzeme fiyatları, tanı, teşhis ve tedavi maliyetlerindeki artışları içeriyor.

Türk Tabipler Birliği Hekimlik Uygulama Veritabanı (HUV) fiyatındaki artış, prim artışının sadece yüzde 85 olması gerektiğini gösteriyor. Fakat, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nda prim artışı yüzde 164 oldu.

Türk Tabipler Birliği Hekimlik Uygulama Veritabanı (HUV) fiyatındaki artış, prim artışının sadece yüzde 85 olması gerektiğini gösteriyor. Fakat, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nda prim artışı yüzde 164 oldu.

TSB'nin açıklamasına göre bu durum, döviz kurundaki artışın da sağlık malzemelerinin fiyatını etkilediğini gösteriyor.

TSB'ye göre, sağlık sigortası prim artışının diğer nedenleri arasında medikal enflasyon, asgari ücret artışı ve döviz kuru bulunuyor. Bu faktörler, çalışan ücretlerini ve tıbbi malzeme fiyatlarını etkiliyor. Tıbbi hizmet ücretlerindeki artışlar ise sarf malzemelerin dövize endeksli olması nedeniyle teşhis/tedavi maliyetlerinde yükselişe sebep olarak maliyetleri büyük oranda arttırıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Tüm bunların yanında sürdürülebilirlik için enflasyon rakamlarındaki belirsizlik de fiyatlara yansıyor!

Tüm bunların yanında sürdürülebilirlik için enflasyon rakamlarındaki belirsizlik de fiyatlara yansıyor!

Son olarak fiyatlama için enflasyonist etkinin yarattığı öngörülemeyen koşullar da göze alınıyor. Bu noktada sağlık sektörünün geleceği fiyatlayan bir sektör olması vurgulanıyor ve sürdürülebilirlik adına prime belli oranda enflasyon rakamlarının belirsizliğininde de yansıtılması gerektiğine işaret ediliyor.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?