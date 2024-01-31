Sağlık Sigortası Priminde Yüzde 138'lik Artış Dikkat Çekti! İşte Prim Artışının Nedenleri

Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) internet sitesinde yayınlanan Aralık 2023 verilerine göre, sigorta şirketlerinin topladığı prim miktarı bir önceki yıla göre önemli bir artış gösterdi. Geçen yıl 28,7 milyar lira olan toplam prim miktarı, bu yıl yüzde 138'lik bir artışla 68,2 milyar liraya ulaştı.

Bu artışın büyük bir kısmı prim artışlarından kaynaklanıyor. TSB, yüzde 138'lik artışın yüzde 44'lük bir reel artışa karşılık geldiğini ifade ediyor.

Gelin, geçtiğimiz yıla ait 'sağlık enflasyonu' verilerine göz atalım. 👇