12 Yaşındaki Behiye'nin Katili Cezaevinde Kendini Astı!

İzmir'de zorla girdiği evde bir anne ile kızını bıçaklayan Suriye uyruklu Levend M., cezaevine gönderildikten bir hafta sonra kendini astı. Boğazından ve göğsünden bıçaklanan 12 yaşındaki Behiye, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.