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12 Yaşındaki Behiye'nin Katili Cezaevinde Kendini Astı!

12 Yaşındaki Behiye'nin Katili Cezaevinde Kendini Astı!

Suriyeli Behiye
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.01.2024 - 17:18 Son Güncelleme: 31.01.2024 - 17:20

İzmir'de zorla girdiği evde bir anne ile kızını bıçaklayan Suriye uyruklu Levend M., cezaevine gönderildikten bir hafta sonra kendini astı. Boğazından ve göğsünden bıçaklanan 12 yaşındaki Behiye, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. 

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Olay, 24 Ocak'ta İzmir'in Karabağlar ilçesinde meydana gelmişti. Levend M., demir kapısının camını kırarak girdiği müstakil evde bulunan Suzan E. (34) ve 12 yaşındaki kızı Behiye E.'yi yaralayıp kaçmıştı.

Olay, 24 Ocak'ta İzmir'in Karabağlar ilçesinde meydana gelmişti. Levend M., demir kapısının camını kırarak girdiği müstakil evde bulunan Suzan E. (34) ve 12 yaşındaki kızı Behiye E.'yi yaralayıp kaçmıştı.

Boğazından ve göğsünden yaralanan Behiye E. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, Levend M. ise 1 günlük firarın ardından yakalanıp tutuklanmıştı.

Boğazından ve göğsünden yaralanan Behiye E. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, Levend M. ise 1 günlük firarın ardından yakalanıp tutuklanmıştı.

NTV'nin aktardığına göre Levend M, dün tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini astı.

NTV'nin aktardığına göre Levend M, dün tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini astı.

Kaynak

Levend M.'nin cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Levend M.'nin cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan olayda yaralanan Suzan E.'nin tedavisinin sürdüğü bildiriliyor.

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