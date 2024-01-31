12 Yaşındaki Behiye'nin Katili Cezaevinde Kendini Astı!
12 Yaşındaki Behiye'nin Katili Cezaevinde Kendini Astı!
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Olay, 24 Ocak'ta İzmir'in Karabağlar ilçesinde meydana gelmişti. Levend M., demir kapısının camını kırarak girdiği müstakil evde bulunan Suzan E. (34) ve 12 yaşındaki kızı Behiye E.'yi yaralayıp kaçmıştı.
Boğazından ve göğsünden yaralanan Behiye E. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, Levend M. ise 1 günlük firarın ardından yakalanıp tutuklanmıştı.
NTV'nin aktardığına göre Levend M, dün tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini astı.
Levend M.'nin cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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