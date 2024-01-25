Görüş Bildir
Haberler
Gündem
İzmir'de Zorla Girdiği Evde 12 Yaşındaki Çocuğu Öldüren Suriyeli Uyruklu Saldırgan Tutuklandı

İzmir'de Zorla Girdiği Evde 12 Yaşındaki Çocuğu Öldüren Suriyeli Uyruklu Saldırgan Tutuklandı

Cinayet Suriyeli
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.01.2024 - 21:44

İzmir'de bir süre ilişki yaşadığı iddia edilen bir kadının evine zorla girerek 12 yaşındaki kızını öldüren Suriye uyruklu Levend M. tutuklandı. Küçük çocuğun amcası Beşir E. 'Bir insan çocuktan ne isteyebilir? 12 yaşında bir çocuğu, hangi vicdan öldürebilir?' diyerek duruma isyan etti. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi 3973/1 Sokak'ta meydana gelmişti. Suriye uyruklu Levend M., demir kapısının camını kırarak girdiği müstakil evde bulunan Suzan E.'yi (34) yaraladı. Saldırgan ardından da Suzan E.'nin 12 yaşındaki kızı Behiye E.'yi yaralayıp kaçtı.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi 3973/1 Sokak'ta meydana gelmişti. Suriye uyruklu Levend M., demir kapısının camını kırarak girdiği müstakil evde bulunan Suzan E.'yi (34) yaraladı. Saldırgan ardından da Suzan E.'nin 12 yaşındaki kızı Behiye E.'yi yaralayıp kaçtı.

Ağır yaralanan anne- kız, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Behiye E., kurtarılamadı; Suzan E.'nin ise durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis, kaçan Levent M.'yi aynı gün yakaladı.

Ağır yaralanan anne- kız, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Behiye E., kurtarılamadı; Suzan E.'nin ise durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis, kaçan Levent M.'yi aynı gün yakaladı.

DHA'nın aktardığı habere göre, Levend M.'nin bir süre ilişki yaşadığı arkadaşının eşi Suzan E.'nin bu durumu devam ettirmek istememesi üzerine olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

Olay sonrası, Behiye E.'nin amcası Beşir E., gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Yeğenim 12 yaşında bir çocuktu. Bir insan çocuktan ne isteyebilir? 12 yaşında bir çocuğu, hangi vicdan öldürebilir? Boğazını, göğsünü nasıl yaralayabilir? Değil bir insan, bir yaratık bile bunu yapamaz.Hangi ceza verilirse verilirsin; içimizdeki acıyı dindiremez, ateşi söndüremez."

Olay sonrası, Behiye E.'nin amcası Beşir E., gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Yeğenim 12 yaşında bir çocuktu. Bir insan çocuktan ne isteyebilir? 12 yaşında bir çocuğu, hangi vicdan öldürebilir? Boğazını, göğsünü nasıl yaralayabilir? Değil bir insan, bir yaratık bile bunu yapamaz.Hangi ceza verilirse verilirsin; içimizdeki acıyı dindiremez, ateşi söndüremez."

Cinayet şüphelisi Levend M., bugün emniyetteki işlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Cinayet şüphelisi Levend M., bugün emniyetteki işlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
45
7
5
2
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
The_Green berets

Bu yamyamları bu ülkeye alanlarda bu cinayetin ortaklarıdır

Otto Skorzeny

Kesinlikle doğru

Otto Skorzeny

küfür etme küfür etme nereye kadar be orospu çocuğu kansız piç ne istedin çocuktan kendini öldürsene .Nerede bunu seviciler nerede soysuz kardeşleri . Soyubo... Devamını Gör

Gültekin

senin ben gelmişini geçmişini si****m. amk p*çi. inşallah içeri atarlarda orda çürürsün