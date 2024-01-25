İzmir'de Zorla Girdiği Evde 12 Yaşındaki Çocuğu Öldüren Suriyeli Uyruklu Saldırgan Tutuklandı

İzmir'de bir süre ilişki yaşadığı iddia edilen bir kadının evine zorla girerek 12 yaşındaki kızını öldüren Suriye uyruklu Levend M. tutuklandı. Küçük çocuğun amcası Beşir E. 'Bir insan çocuktan ne isteyebilir? 12 yaşında bir çocuğu, hangi vicdan öldürebilir?' diyerek duruma isyan etti.