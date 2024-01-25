İzmir'de Zorla Girdiği Evde 12 Yaşındaki Çocuğu Öldüren Suriyeli Uyruklu Saldırgan Tutuklandı
İzmir'de Zorla Girdiği Evde 12 Yaşındaki Çocuğu Öldüren Suriyeli Uyruklu Saldırgan Tutuklandı
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Olay, dün saat 10.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi 3973/1 Sokak'ta meydana gelmişti. Suriye uyruklu Levend M., demir kapısının camını kırarak girdiği müstakil evde bulunan Suzan E.'yi (34) yaraladı. Saldırgan ardından da Suzan E.'nin 12 yaşındaki kızı Behiye E.'yi yaralayıp kaçtı.
Ağır yaralanan anne- kız, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Behiye E., kurtarılamadı; Suzan E.'nin ise durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis, kaçan Levent M.'yi aynı gün yakaladı.
Olay sonrası, Behiye E.'nin amcası Beşir E., gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Yeğenim 12 yaşında bir çocuktu. Bir insan çocuktan ne isteyebilir? 12 yaşında bir çocuğu, hangi vicdan öldürebilir? Boğazını, göğsünü nasıl yaralayabilir? Değil bir insan, bir yaratık bile bunu yapamaz.Hangi ceza verilirse verilirsin; içimizdeki acıyı dindiremez, ateşi söndüremez."
Cinayet şüphelisi Levend M., bugün emniyetteki işlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
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Bu yamyamları bu ülkeye alanlarda bu cinayetin ortaklarıdır
Kesinlikle doğru
küfür etme küfür etme nereye kadar be orospu çocuğu kansız piç ne istedin çocuktan kendini öldürsene .Nerede bunu seviciler nerede soysuz kardeşleri . Soyubo... Devamını Gör
senin ben gelmişini geçmişini si****m. amk p*çi. inşallah içeri atarlarda orda çürürsün