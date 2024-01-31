10 Yıl Sonra Bir İlk: Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır’a Gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kısa zaman içinde Mısır’a ziyaret düzenleyeceği iddia edildi. Türkiye ile Mısır ilişkileri, 2013’te Mısır’da düzenlenen darbe ile gerilmiş ve kopma noktasına gelmişti. Erdoğan, yaklaşık 10 yıl sonra ilk kez Mısır’a gitmiş olacak.