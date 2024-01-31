10 Yıl Sonra Bir İlk: Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır’a Gidiyor
10 Yıl Sonra Bir İlk: Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır’a Gidiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kısa zaman içinde Mısır’a ziyaret düzenleyeceği iddia edildi. Türkiye ile Mısır ilişkileri, 2013’te Mısır’da düzenlenen darbe ile gerilmiş ve kopma noktasına gelmişti. Erdoğan, yaklaşık 10 yıl sonra ilk kez Mısır’a gitmiş olacak.
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Mısır’da, 2013’ün Temmuz ayında Abdulfettah Sisi önderliğindeki askerler darbe yapmış ve Müslüman Kardeşler’den Muhammed Mursi’yi görevden alarak idam etmişti.
Mısır’da gerçekleşen darbeye en sert tepkiyi gösterenlerin başında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geliyordu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abdulfettah es Sisi, 11 Kasım 2023'te İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi’nde kısa bir görüşme gerçekleştirmişti.
Bloomberg'in Türk kaynaklara dayandırdığı haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Şubat’ta Mısır’a resmi ziyaret düzenleyecek. Mısır’a yapılacak ziyaret, 10 yıl aradan sonraki ilk ziyaret olacak.
Erdoğan’ın 14 Şubat’ta düzenleyeceği Mısır ziyaretinde masada İsrail-Hamas savaşı ve Ankara ile Kahire arasında Doğu Akdeniz’de işbirliğini artırma hedefleri olacak.
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Dışişleri Bakanlığı ise konu ile ilgili henüz açıklamada bulunmadı.
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