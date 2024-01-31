Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Maaşıyla Vurdu: '5 Yıllık İktidarda Kendisine Faydası Olmayan...'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılı maaşı ile güncel maaşını değerlendirdi. Erdoğan'ın 2019 yılında 74 bin 500 lira maaş aldığını ve o günkü kurla 13.500 dolar yaptığını söyleyen İmamoğlu, Erdoğan'ın güncel 183 bin lira olan maaşının 6 bin dolara düştüğünü söyledi.