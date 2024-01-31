Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Maaşıyla Vurdu: '5 Yıllık İktidarda Kendisine Faydası Olmayan...'
Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Maaşıyla Vurdu: '5 Yıllık İktidarda Kendisine Faydası Olmayan...'
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılı maaşı ile güncel maaşını değerlendirdi. Erdoğan'ın 2019 yılında 74 bin 500 lira maaş aldığını ve o günkü kurla 13.500 dolar yaptığını söyleyen İmamoğlu, Erdoğan'ın güncel 183 bin lira olan maaşının 6 bin dolara düştüğünü söyledi.
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Fatih'te bulunan Süleymaniye Camisi'nin alt kısımlarında bulunan dükkanların restorasyonu sonrası gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum'un metro hesabını tiye alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı üzerinden bir matematik hesabı yaptı.
Erdoğan'ın 2019 yılındaki maaşı ile güncel maaşını değerlendiren İmamoğlu, 'yanlış hatırlamıyorsam rakamlar şöyleydi. 74 bin 500 lira 2019'da Cumhurbaşkanlığı maaşı vardı ve o günkü kurlarla 13 bin 500 dolar yapıyordu. Ve bugün de yine yanılmıyorsam o maaş 183 bin lira civarında bir maaşa çıktı ama ne yazık ki 6 bin dolara inmiş değeri.' ifadelerini kullandı.
Hesaplaması sonrası iktidarın 5 yıllık sürecini değerlendiren İmamoğlu, 'Zira bazen şunu da düşünmeden edemiyorum. Yani 5 yıllık iktidarında kendisine bile faydası olmayanın, insanlarımıza nasıl faydası olacak?' sorusunu sordu.
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