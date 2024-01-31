DSÖ 'Pandemi Riski' Olarak Değerlendirdi! Vakalar, Ölüm ve Kişilik Değişikliği ile Sonuçlanıyor
DSÖ 'Pandemi Riski' Olarak Değerlendirdi! Vakalar, Ölüm ve Kişilik Değişikliği ile Sonuçlanıyor
Koronavirüs'ün etkileri henüz dünya çapından silinememişken DSÖ'nün 'pandemi riski' olarak tanıdığı Nipah virüsü korku yarattı. Bangladeş'te bir kişi, yarasanın temas ettiği hurmanın suyunu içmesi sonrası hayatını kaybetti.
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2020 yılının sonlarına doğru dünya çağında etkisini artıran Koronavirüs'ün etkileri henüz yeni yeni silinmeye başlarken Bangladeş'ten gelen bir ölüm haberi DSÖ'yü yeniden alarma geçirdi.
The Sun'da ye alan bilgiye göre, yarasa idrarı veya tükürüğü ile temasa girmiş hurmanın suyunu içtikten sonra hayatını kaybeden adamdan alınan numunelerin incelenmesi sonucu Nipah virüsü pozitif çıktı.
Sağlık Bakanlığı Epidemiyoloji, Hastalık Kontrol ve Araştırma Enstitüsü (IEDCR) Direktörü Tahmina Shirin Reuter'a yaptığı değerlendirmede 'Kişinin çiğ hurma suyu içtiğini öğrendik' ifadelerini kullandı.
Zootik bir virüs olan; meyve yarasaları ve domuzlardan insanlara bulaşabilen virüs, bulaştığı hastaların yüzde 75'inde ölüme neden oluyor. Beyinde şişme gibi belirtlileri bulunan hastalık, ölüm olmadığı durumda da nörölojik bozukluk ve kişilik değişikliği gibi etkiler gösteriyor.
2023 yılında Bangladeş'te virüsün bulaştığı 14 hastadan 10'u hayatını kaybetmişti. Uzmanlar yaşanan olaylar sonrası bölge halkına hurma suyu içmemesi yönünde uyarılarda bulundu.
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Uzmanlar hastalığın en fazla gıda yoluyla bulaştığını belirtirken, 'Şu anda insandan insana bulaşma çok verimsiz ancak yakın temasla yayılabilir' dedi.
Hastalığın henüz bilinen bir ilacı veya aşısı bulunmuyor. Uzmanlar önümüzdeki zamanlarda yaşanması muhtemel süreçle ilgili 'Eğer enfekte karkaslar uluslararası olarak ihraç edilirse, bu kısa süreli bir pandemiye neden olabilir' dedi.
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