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ABD'den Yılın İlk Faiz Kararı Geldi: İndirimlerin Damga Vurması Beklenen Yıla Fed Nasıl Başladı?

ABD'den Yılın İlk Faiz Kararı Geldi: İndirimlerin Damga Vurması Beklenen Yıla Fed Nasıl Başladı?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
31.01.2024 - 22:02 Son Güncelleme: 31.01.2024 - 22:03

ABD Merkez Bankası Fed, 2024'ün ilk faiz kararını açıkladı. Piyasalarda merakla beklenen karar, indirimlerin başlaması için gün sayarken, ne oldu?

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ABD Merkez Bankası (Fed), yılın ilk faiz kararını açıkladı. Fed, 2024'e "pas" diyerek başladı.

ABD Merkez Bankası (Fed), yılın ilk faiz kararını açıkladı. Fed, 2024'e "pas" diyerek başladı.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), beklentiler dahilinde politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit bıraktı ve faizi 22 yılın en yüksek seviyesinde tuttu.

ABD Merkez Bankası Fed faiz oranlarını değiştirmedi, karar 12 üyenin oybirliği ile alındı.

Ekonomistlerin ve piyasa gözlemcilerinin tahminlerine paralel olarak faiz artışlarına ara vermeye devam edeceğini açıkladı.

Ekonomistlerin ve piyasa gözlemcilerinin tahminlerine paralel olarak faiz artışlarına ara vermeye devam edeceğini açıkladı.

FOMC toplantısının ardından yapılan açıklamada, 'Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ilerlediğine dair daha fazla güven duyana kadar hedef aralığını azaltmanın uygun olması beklenmiyor' ifadeleri kullanıldı.

Fed, politika açıklamasında 'istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşmaya yönelik riskler daha iyi bir dengeye doğru ilerliyor' dedi ve ekonomik görünümdeki değişikliklerin hedef aralığında nasıl 'ayarlamalar' yapabileceğini özetledi. Aynı zamanda Fed, görünümündeki değişimin faiz indiriminin yakın olduğu anlamına gelmemesi gerektiğinin sinyalini verdi. Açıklamada, 'Komite, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde %2'ye doğru ilerlediğine dair daha fazla güven kazanana kadar hedef aralığını düşürmenin uygun olacağını düşünmüyor' denildi.

Piyasalarda Fed faiz kararına ilk tepki ne oldu?

Piyasalarda Fed faiz kararına ilk tepki ne oldu?

ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine kağıdında getiri 6,7 baz puan düşüşle yüzde 3,99'a geriledi.

Ons altın, faiz kararıyla 2.040 dolara sert gerilerken, Bitcoin de 43 bin 518 dolardan 43 bin 418 dolara ilk hareketini yaptı. Euro/dolar da 1,085 seviyesinden 1,082 seviyesine ilk tepkiyi verirken, Dolar endeksi 103 seviyesinin hemen altından 103,32'ye tepki verdi.

Fed faiz kararına ekonomistler de yorum yaptı.

Fed faiz kararına ekonomistler de yorum yaptı.
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İndirimlerin henüz ufukta görülmediği anlaşılırken,

İndirimlerin henüz ufukta görülmediği anlaşılırken,
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22:30'da Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısında

22:30'da Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısında
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Açıklamalar izlenerek gelecek adımlara yönelik işaretler aranacak.

Açıklamalar izlenerek gelecek adımlara yönelik işaretler aranacak.
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