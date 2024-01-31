ABD'den Yılın İlk Faiz Kararı Geldi: İndirimlerin Damga Vurması Beklenen Yıla Fed Nasıl Başladı?
ABD'den Yılın İlk Faiz Kararı Geldi: İndirimlerin Damga Vurması Beklenen Yıla Fed Nasıl Başladı?
ABD Merkez Bankası Fed, 2024'ün ilk faiz kararını açıkladı. Piyasalarda merakla beklenen karar, indirimlerin başlaması için gün sayarken, ne oldu?
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ABD Merkez Bankası (Fed), yılın ilk faiz kararını açıkladı. Fed, 2024'e "pas" diyerek başladı.
Ekonomistlerin ve piyasa gözlemcilerinin tahminlerine paralel olarak faiz artışlarına ara vermeye devam edeceğini açıkladı.
Piyasalarda Fed faiz kararına ilk tepki ne oldu?
Fed faiz kararına ekonomistler de yorum yaptı.
İndirimlerin henüz ufukta görülmediği anlaşılırken,
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22:30'da Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısında
Açıklamalar izlenerek gelecek adımlara yönelik işaretler aranacak.
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