31 Ağustos'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
31 Ağustos'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Şarkıcı Şimal, beyin zarında metastaz tespit edildiğini ve tedavi sürecinin Pazartesi başlayacağını duyurdu. Daha önce meme kanserini yenmiş olan Şimal, beyin tümörü operasyonunun ardından yaşadığı sağlık sorunlarını sosyal medyada paylaştı.
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2. Oğlu Can'la sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla takipçilerin gününü şenlendiren Ezgi Mola Tiktok'ta açılan canlı yayınları tiye aldığı video yüzünden linç edildi.
3. Eşi Pınar Dilek ile birlikte akraba ziyaretine giden megastar Tarkan, ortaya çıkan o kareyle goygoycuların diline düştü!
4. Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 3. sezonu için setten görüntüler gelirken, Seyran'ı canlandıran Afra Saraçoğlu'nun kısacık saçları görenleri şaşırtmıştı. Saçını kestirdiği düşünülen Saraçoğlu'nun aslında peruk taktığı ortaya çıktı.
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6. Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu 2022'nin sonlarında ayrıldıktan sonra Saraçoğlu, Yazıcıoğlu’nun yakın arkadaşı Mert Ramazan Demir ile ilişkiye başladı. Mert Yazıcıoğlu, eski sevgilisi ve eski arkadaşının ayrılığıyla ilgili soruları yanıtladı.
7. "Yıkılıyo" adlı parçasıyla bir döneme damgasını vuran Ayça Tekindor'un rol aldığı bir reklamda Hazal Kaya ve Neslihan Atagül'ün de yardımcı oyuncu olarak rol aldığını biliyor muydunuz? Sosyal medyada yeniden viral olan reklamda iki ünlü oyuncunun o hallerini görünce epey şaşıracaksınız!
8. Geçtiğimiz gece verdiği konserde sahnesinde küçük bir kız çocuğunu ağırlayan Ebru Gündeş'in çocuk aşkı kabardı! Ünlü şarkıcının elbisesine hayran kalan kıza Gündeş'ten büyük bir jest geldi!
10. Son zamanlarda estetik operasyonlar ve imaj değişikliğiyle dikkat çeken türkücü Ceylan filtreli paylaşımlara ünlüleri de alet etti. Nejat İşler'le başlayan bu furya son olarak Demet Akalın ve Okan Kurt'u da vurdu.
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