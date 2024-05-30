30 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
30 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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@muhabironline tarafından görüntülenen Bestemsu Özdemir'in, geçtiğimiz Temmuz ayından beri aşk yaşadığı iddia edilen Burak Deniz'le ilgili sorulara verdiği cevap dikkat çekti!
Bir giyim markası için kamera karşısına geçen Hande Erçel'in son pozları dillere fena düştü.
Uzun bir süredir ekranlarda göremediğimiz Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay, ikinci kez eşinin herhangi bir yapımda yer almıyor oluşunu vurgulayarak yapımcılara ve sektöre sitem etti!
Biliyorsunuz ki eski dönemlerin modası dönem dönem geri geliyor. İşte onlardan bir tanesi de düşük bel pantolonlar! Peki sahneye kadar taşınan düşük bel modası Sıla'ya mı yoksa Hande Yener'e mi daha çok yakıştı? Gelin birlikte karar verelim!
Gülben Ergen'in yıllar önce söylediği o ikonik "Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz" cümlesini hatırlamayan yoktur herhalde. Biz o cümlenin birilerine gönderme olduğunu düşünüyorduk ki Gülben Ergen, "Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz" cümlesinin anlamını açıkladı.
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İki ay önce aşk yaşadığını duyuran Yasemin Kay Allen ve eski FBI ajanı Amerikalı Aynasız'ın sessiz sedası ayrıldığı ortaya çıktı!
Kız kardeşinin doğum gününü kutlayan Cem Yılmaz'dan bacanağı Tolga Çevik ve yeğenleriyle mutlu aile pozu geldi.
Geçtiğimiz günlerde, Bahar dizisiyle fırtınalar estiren Demet Evgar hakkında inanması güç iddialar ortaya atılmıştı. Konuyla ilgili sessizliğini koruyan Demet Evgar, dedikodu hızla yayılınca tüm asaleti ve zarafetini koruyarak bir cevap vermek zorunda kaldı... Detaylar 👇
Yıllara meydan okuyan güzelliği ile herkese taş çıkartan Seda Sayan bu sefer kararsız kaldı. Biz de son kararı size bıraktık! Esmer Seda Sayan mı? Sarışın Seda Sayan mı? karar sizde...
Geçtiğimiz günlerde bir düğünde yan yana gelen Hande Erçel ve Nazlı Sabancı ikilisi bu sefer de okul sıralarından paylaşım yaptı. Tatilden dönen gelinler kendilerini okula atıp finallere hazırlanmaya başladı.
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