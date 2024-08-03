3 Ağustos'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
3 Ağustos'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz günlerde Göksel ile aynı sahneyi paylaştığı anlar gündem olan ünlü şarkıcı Güney bu kez sahnesine İsmail YK'yı davet etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ'dan Instagram'a erişim engeli getirilmesine 'yabani' tepkisi!
Bu hafta Onedio Video'nun konuğu olan Buse Korkmaz ve Ero'nun ünlüleri genç hallerinden tahmin ettikleri anlar kahkahaya boğdu!
Ünlü şarkıcı Tarkan'ın son konserinde sergilediği efsanevi 'Kuzu Kuzu' dansı hepimizi geçmişe doğru bir yolculuğa çıkardı!
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, bu defa Insagram'ın kapatılmasını tiye aldığı bir paylaşım yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan ile görüntülenen oğlu hakkında ilk kez konuştu!
Kızılcık Şerbeti'nde Görkem ve Doğa karakterini canlandıran Özge Özacar ile Sıla Türkoğlu birlikte gittikleri bir mekanda kurtlarını döktü! İkilinin Aya Benzer şarkısında eğlendiği anlar gündem oldu!
Ünlü tarihçi Pelin Batu'nun oğluna koyduğu isim sosyal medyada sık sık gündem oluyordu. Ünlü isim ise X hesabından yaptığı paylaşım ile oğlunun ismi hakkındaki polemiklere son noktayı koydu.
Sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen ünlü komedyen bu sefer de Instagram'a erişim engeli getirilmesine sert çıkıştı!
Türk vatandaşı olma hakkını kazanınca havalara uçan Brezilya asıllı oyuncu ve model Jessica May, mutluluğunu dile getirirken Türklerin zekasını da övmeden geçemedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın