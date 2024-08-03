Türk Vatandaşlığını Alınca Havalara Uçan Oyuncu Jessica May Türklerin Zekasını Tavlaya Yordu!
Türk Vatandaşlığını Alınca Havalara Uçan Oyuncu Jessica May Türklerin Zekasını Tavlaya Yordu!
Türk vatandaşı olma hakkını kazanınca havalara uçan Brezilya asıllı oyuncu ve model Jessica May, mutluluğunu dile getirirken Türklerin zekasını da övmeden geçemedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hem oyunculuğu hem de modellikteki başarılarıyla adından söz ettiren Brezilya asıllı model ve oyuncu Jessica May son dönemlerde hem güzelliği hem de zarif tarzıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2018 senesinde fotoğrafçı Hüseyin Kaya ile evlenen ardından yer aldığı yapımlarla ve güzelliğiyle tanınırlığını arttıran May, 2022 senesinde Türk vatandaşı olma hakkını kazanmıştı.
Yeni Gelin dizisinde canlandırdığı Bella karakteri ile popüler olan Brezilyalı Jessica May Türk vatandaşı olduğunu Instagram'dan yaptığı paylaşımla duyurmuştu.
Geçtiğimiz gün muhabirlere yakalanan oyuncu Türk vatandaşı olduğu için ne kadar mutlu olduğunu söyledikten sonra "Türk kimliğimi de aldım biliyorsunuz. Psikolojik olarak beni bu durum çok olumlu etkiledi. Yabancıyım sonuçta, başka bir ülkeden geldim ama bir bütün hissediyorum şimdi." ifadelerini kullandı.
Eşiyle tavla oynayan isim "Beraber tavla oynadık ama Hüseyin yine her zamanki gibi hep kazanıyor. Tavla oyunu çok zor bir oyun kolay değil. Kafa çalıştıran bir oyun ama. Türkler o yüzden çok akıllılar bu oyunlar ile kafa sürekli çalışıyor." diyerek Türklerin zekasını övdü!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın