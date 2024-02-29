29 Şubat Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
29 Şubat Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
Şubat ayının son gecesi bazı önemli haberleri mi kaçırdınız? Dört yılda bir görülen gece boyunca konuşulan haberleri belki de tüm detaylarıyla yeniden gözden geçirmek istersiniz! '29 Şubat Perşembe günü ne olmuştu ya?' diye merak ediyorsanız; endişelenmeyin, sizin için bu haberleri derledik!
İşte, 29 Şubat Perşembe akşamının kaçırılmaması gereken ve kesinlikle okunması gereken haberleri...
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'Coin Adam' isimli sosyal medya kullanıcısı bir süredir durgunluk gösteren Bitcoin'in yükseliş dönemine girmesini alışılmadık bir şekilde kutladı. Yeniden 60.000$ seviyesine ulaşan Bitcoin'in hayrına Kadıköy'de lokma dağıttı!
Sosyal medyada yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Halil Konakçı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a 'üç kuruşluk' manevi tazminat davası açmıştı. Konakçı, üç kuruş talepli manevi tazminat davasını kaybetti!
Geçtiğimiz günlerde 'Kumar ve bahis' başlığı altında Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından, Twitch ve rakibi Kick'e erişim yasağı getirilmişti. Erişime kapatılan canlı yayın platformunun yasağı kaldırıldı!
Idaho'da idam cezasına çarptırılan seri katil Thomas Eugene Creech'in infazı, sağlık ekibinin zehirli iğneyi uygulayabilecek bir damar bulamaması nedeniyle durduruldu. Sağlık ekipleri 8 kez denemelerine rağmen damar bulamadılar! Ceza İnfaz Kurumu, sonraki adımların değerlendirecek.
Günümüz dünyasının en çok tercih edilen müzik platformlarından biri olan Spotify'a 'Şarkı Falı' özelliği geldi. Artık Spotify, ona sormak istediğiniz sorulara şarkıyla cevap verecek!
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2021 yılından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilmeye başlanan Kız Kulesi, ziyarete açıldı. Kız Kulesi Müzesi'nden İstanbul'u seyretmek isteyenler için giriş ücretleri ve ziyaret günleri de belli oldu!
BOTAŞ, doğal gazın Mart ayı faturaları için beklenen açıklamayı yaptı. Resmi internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda Mart ayında geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı. Konut tüketicileri için de 1000 metreküp doğal gazın satış fiyatı belli oldu.
AK Parti İzmir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, 'İzmir'in Kavakları' türküsünü söyledi! Dağ'ın seslendirdiği türkü seçim gündemini unutturdu.
Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Siyasetin zıvanadan çıktığı dönemler var bu memlekette, siyasetin gökteki yıldızları dahi vaat ederek siyaset yapma çaresizliği var" dedi! Daha sonra EYT ile ilgili tartışmalara yönelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT'ye ilişkin olarak "Bize iktidara mal olsa dahi yapmayacağız" sözleri hatırlatılınca " kameralar kapanınca EYT açıklamasını yorumlayacağını belirtti!
Uzmandan, ‘Tokatlanmış yanak sendromu’ ya da ‘pembe yanak sendromu’ olarak bilinen Parvovirüs B19 uyarısı geldi! Özellikle okul çağındaki çocuklarda görülen enfeksiyon, sakınılması gereken 5. hastalık oldu!
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