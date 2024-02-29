29 Şubat Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler

Şubat ayının son gecesi bazı önemli haberleri mi kaçırdınız? Dört yılda bir görülen gece boyunca konuşulan haberleri belki de tüm detaylarıyla yeniden gözden geçirmek istersiniz! '29 Şubat Perşembe günü ne olmuştu ya?' diye merak ediyorsanız; endişelenmeyin, sizin için bu haberleri derledik!

İşte, 29 Şubat Perşembe akşamının kaçırılmaması gereken ve kesinlikle okunması gereken haberleri...