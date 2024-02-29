ABD'de Damar Yolu Sekiz Kez Bulunamayan Seri Katilin İdamı İptal Edildi
ABD'de Damar Yolu Sekiz Kez Bulunamayan Seri Katilin İdamı İptal Edildi
ABD'nin Idaho eyaletinde idam cezasına çarptırılan seri katil Thomas Eugene Creech'in infazı, sağlık ekibinin sekiz kez denemesine rağmen zehirli iğneyi uygulayabilecek bir damar bulamaması nedeniyle durduruldu.
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Ceza infaz kurumu müdürü Josh Tewalt, hükümlü Thomas Creech'in idam odasına götürülmesinin bir süre sonra infazın iptal edildiğini duyurdu.
Düzenlenen basın toplantısında üç sağlık ekibinin sekiz kez damar yolu bulmayı denediği ama başarılı olunamadığı ifade edildi.
Idaho Ceza İnfaz Kurumu, Creech'e yönelik ölüm emrinin süresinin dolduğunu ve sonraki adımları değerlendirdiğini söyledi.
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