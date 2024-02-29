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ABD'de Damar Yolu Sekiz Kez Bulunamayan Seri Katilin İdamı İptal Edildi

ABD'de Damar Yolu Sekiz Kez Bulunamayan Seri Katilin İdamı İptal Edildi

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
29.02.2024 - 23:43

ABD'nin Idaho eyaletinde idam cezasına çarptırılan seri katil Thomas Eugene Creech'in infazı, sağlık ekibinin sekiz kez denemesine rağmen zehirli iğneyi uygulayabilecek bir damar bulamaması nedeniyle durduruldu.

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Ceza infaz kurumu müdürü Josh Tewalt, hükümlü Thomas Creech'in idam odasına götürülmesinin bir süre sonra infazın iptal edildiğini duyurdu.

Ceza infaz kurumu müdürü Josh Tewalt, hükümlü Thomas Creech'in idam odasına götürülmesinin bir süre sonra infazın iptal edildiğini duyurdu.

73 yaşındaki Creech, 1974 yılında hapse atılmış ve üç eyalette beş cinayetten mahkum edilmişti. Ayrıca, Creech'in işlediği şüphelenilen birkaç cinayet daha bulunmaktaydı. Creech, 1981 yılında 22 yaşındaki mahkum David Dale Jensen'ı döverek öldürmüştü.

Düzenlenen basın toplantısında üç sağlık ekibinin sekiz kez damar yolu bulmayı denediği ama başarılı olunamadığı ifade edildi.

Düzenlenen basın toplantısında üç sağlık ekibinin sekiz kez damar yolu bulmayı denediği ama başarılı olunamadığı ifade edildi.

Kollarda, bacaklarda, ellerde ve ayaklarda yapılan denemeler sonrasında yaşanan başarısızlık, infazın iptali olarak gösterildi.

Idaho Ceza İnfaz Kurumu, Creech'e yönelik ölüm emrinin süresinin dolduğunu ve sonraki adımları değerlendirdiğini söyledi.

Idaho Ceza İnfaz Kurumu, Creech'e yönelik ölüm emrinin süresinin dolduğunu ve sonraki adımları değerlendirdiğini söyledi.

Creech'in avukatları, 'kötü bir şekilde başarısız olan infaz girişiminin' bakanlığın 'insancıl ve anayasal bir infazı gerçekleştirme konusundaki yetersizliğini' kanıtladığını söyleyerek ABD bölge mahkemesinde derhal yeni bir tutuklama talebinde bulundu.

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