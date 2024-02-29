ABD'de Damar Yolu Sekiz Kez Bulunamayan Seri Katilin İdamı İptal Edildi

73 yaşındaki Creech, 1974 yılında hapse atılmış ve üç eyalette beş cinayetten mahkum edilmişti. Ayrıca, Creech'in işlediği şüphelenilen birkaç cinayet daha bulunmaktaydı. Creech, 1981 yılında 22 yaşındaki mahkum David Dale Jensen'ı döverek öldürmüştü.