Eski Ekonomi Bakanı Zeybekci, Sanayicilere Erdoğan'ın EYT Açıklamasını "Kameralar Kapalıyken" Yorumladı

İstanbul Sanayi Odası’nda düzenlenen aylık olağan meclis toplantısına AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcı Nihat Zeybekci de katıldı. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın 'Kamu da en az diğer kesimler kadar fedakârlıkta bulunmalı, üretimin sesine daha fazla kulak verilmelidir' dediği toplantıda, Zeybekçi, 'Siyasetin zıvanadan çıktığı dönemler var' derken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın EYT ile ilgili 'Bize iktidara mal olsa dahi yapmayacağız' sözlerinin hatırlatılmasına ilginç bir yanıt verdi.