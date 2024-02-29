Eski Ekonomi Bakanı Zeybekci, Sanayicilere Erdoğan'ın EYT Açıklamasını "Kameralar Kapalıyken" Yorumladı
Eski Ekonomi Bakanı Zeybekci, Sanayicilere Erdoğan'ın EYT Açıklamasını "Kameralar Kapalıyken" Yorumladı
İstanbul Sanayi Odası’nda düzenlenen aylık olağan meclis toplantısına AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcı Nihat Zeybekci de katıldı. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın 'Kamu da en az diğer kesimler kadar fedakârlıkta bulunmalı, üretimin sesine daha fazla kulak verilmelidir' dediği toplantıda, Zeybekçi, 'Siyasetin zıvanadan çıktığı dönemler var' derken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın EYT ile ilgili 'Bize iktidara mal olsa dahi yapmayacağız' sözlerinin hatırlatılmasına ilginç bir yanıt verdi.
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İSO Meclisi toplantısında konuşan başkan Erdal Bahçıvan, önemli açıklamalarda bulundu.
Konuşmasında TÜİK nüfus verilerine de değinen Bahçıvan, özellikle İstanbul’da yaşanan tersine göç rakamlarına dikkat çekerek bunun gelecek yıllarda ciddi bir nitelikli istihdam sıkıntısının göstergeleri olarak görülmesi gerektiğini söyledi.
İSO Meclisi’nde dünya ve Türkiye ekonomisi hakkında değerlendirmelerde bulunan Nihat Zeybekci, "AK Parti olarak, şu anki politikaları destekliyoruz" derken, "Ancak tek başına yeterli olmadığını düşünüyoruz” dedi.
Zeybekci, "Siyasetin zıvanadan çıktığı dönemler var bu memlekette, siyasetin gökteki yıldızları dahi vaat ederek siyaset yapma çaresizliği var" derken, konuşmasında EYT ile ilgili tartışmalara yönelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT ile ilgili "Bize iktidara mal olsa dahi yapmayacağız" sözleri hatırlatılınca "Sohbet kısmında konuşuruz" diyerek cevapladı.
Nihat Zeybekci, "2018’e kadar bu aşırı değerli TL nedeniyle 500- 600 milyar dolar arasında hak etmediğimiz bir refah tükettik. Karşılığı ödenmeli. Tam o dönemde pandemi geldi, 15 Temmuz geldi. Tükettiğimiz 600 milyar dolar civarında refahı reel değer olarak 2-3 katı ile bu ekonomi ödeyecek. Biz ödeyeceğiz. Ve ödüyoruz. Ancak bu süreç de geçecek" ifadelerini kullandı.
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İSO Meclisi, geçmiş yıllarda da "finansmanın pahalı olması" konusunda eski Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile gerilime sahne olmuştu.
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