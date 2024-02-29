Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Eski Ekonomi Bakanı Zeybekci, Sanayicilere Erdoğan'ın EYT Açıklamasını "Kameralar Kapalıyken" Yorumladı

Eski Ekonomi Bakanı Zeybekci, Sanayicilere Erdoğan'ın EYT Açıklamasını "Kameralar Kapalıyken" Yorumladı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
29.02.2024 - 19:07 Son Güncelleme: 29.02.2024 - 19:10

İstanbul Sanayi Odası’nda düzenlenen aylık olağan meclis toplantısına AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcı Nihat Zeybekci de katıldı. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın 'Kamu da en az diğer kesimler kadar fedakârlıkta bulunmalı, üretimin sesine daha fazla kulak verilmelidir' dediği toplantıda, Zeybekçi, 'Siyasetin zıvanadan çıktığı dönemler var' derken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın EYT ile ilgili 'Bize iktidara mal olsa dahi yapmayacağız' sözlerinin hatırlatılmasına ilginç bir yanıt verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

İSO Meclisi toplantısında konuşan başkan Erdal Bahçıvan, önemli açıklamalarda bulundu.

İSO Meclisi toplantısında konuşan başkan Erdal Bahçıvan, önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçıvan, rasyonellikle bağların yeniden kurulmaya çalışıldığı bir süreçte, 'Bu sabır ve fedakarlığı herkes gösterirse ekonomiyi yeniden düzlüğe çıkarmayı başarabiliriz. Kamunun da en az diğer kesimler kadar fedakarlıkta bulunması beklenirken, üretim dünyasından yükselen seslere daha fazla kulak verilmesi gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum' dedi.

Konuşmasında TÜİK nüfus verilerine de değinen Bahçıvan, özellikle İstanbul’da yaşanan tersine göç rakamlarına dikkat çekerek bunun gelecek yıllarda ciddi bir nitelikli istihdam sıkıntısının göstergeleri olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmasında TÜİK nüfus verilerine de değinen Bahçıvan, özellikle İstanbul’da yaşanan tersine göç rakamlarına dikkat çekerek bunun gelecek yıllarda ciddi bir nitelikli istihdam sıkıntısının göstergeleri olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Erdal Bahçıvan, 'EYT örneğinde olduğu gibi tüm paydaşları memnun etmeyen, kısa vadede iyi gibi görünen ama olumsuz sonuçları yıllar içinde çok daha net görülecek bir yaklaşım ve usulden uzak durulmalıdır. Erken emekliliği beklenti haline getiren bir toplumla gelişmiş ülke olmamız mümkün değil' dedi.

İSO Meclisi’nde dünya ve Türkiye ekonomisi hakkında değerlendirmelerde bulunan Nihat Zeybekci, "AK Parti olarak, şu anki politikaları destekliyoruz" derken, "Ancak tek başına yeterli olmadığını düşünüyoruz” dedi.

İSO Meclisi’nde dünya ve Türkiye ekonomisi hakkında değerlendirmelerde bulunan Nihat Zeybekci, "AK Parti olarak, şu anki politikaları destekliyoruz" derken, "Ancak tek başına yeterli olmadığını düşünüyoruz” dedi.

Enflasyonla mücadele konusunda da Zeybekci, 'Enflasyonla gerçek mücadelenin talebi azaltmak olduğuna inanmıyorum. Mücadelenin, üretimi artırarak gerçekleşeceğine inanıyoruz' ifadeleri de dikkat çekti. 

Ekonomim'den Merve Yiğitcan'ın aktardığına göre, AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, son dönemde dünyada talebin doğurduğu bir enflasyon sürecine girildiğini, bu süreçte Türkiye’nin ise düşük faiz ve Ortodoks politikaların tam tersi bir süreç yaşadığını aktardı.

Zeybekci, "Siyasetin zıvanadan çıktığı dönemler var bu memlekette, siyasetin gökteki yıldızları dahi vaat ederek siyaset yapma çaresizliği var" derken, konuşmasında EYT ile ilgili tartışmalara yönelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT ile ilgili "Bize iktidara mal olsa dahi yapmayacağız" sözleri hatırlatılınca "Sohbet kısmında konuşuruz" diyerek cevapladı.

Zeybekci, "Siyasetin zıvanadan çıktığı dönemler var bu memlekette, siyasetin gökteki yıldızları dahi vaat ederek siyaset yapma çaresizliği var" derken, konuşmasında EYT ile ilgili tartışmalara yönelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT ile ilgili "Bize iktidara mal olsa dahi yapmayacağız" sözleri hatırlatılınca "Sohbet kısmında konuşuruz" diyerek cevapladı.

Nihat Zeybekci, "2018’e kadar bu aşırı değerli TL nedeniyle 500- 600 milyar dolar arasında hak etmediğimiz bir refah tükettik. Karşılığı ödenmeli. Tam o dönemde pandemi geldi, 15 Temmuz geldi. Tükettiğimiz 600 milyar dolar civarında refahı reel değer olarak 2-3 katı ile bu ekonomi ödeyecek. Biz ödeyeceğiz. Ve ödüyoruz. Ancak bu süreç de geçecek" ifadelerini kullandı.

Nihat Zeybekci, "2018’e kadar bu aşırı değerli TL nedeniyle 500- 600 milyar dolar arasında hak etmediğimiz bir refah tükettik. Karşılığı ödenmeli. Tam o dönemde pandemi geldi, 15 Temmuz geldi. Tükettiğimiz 600 milyar dolar civarında refahı reel değer olarak 2-3 katı ile bu ekonomi ödeyecek. Biz ödeyeceğiz. Ve ödüyoruz. Ancak bu süreç de geçecek" ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

İSO Meclisi, geçmiş yıllarda da "finansmanın pahalı olması" konusunda eski Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile gerilime sahne olmuştu.

İSO Meclisi, geçmiş yıllarda da "finansmanın pahalı olması" konusunda eski Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile gerilime sahne olmuştu.

Kavcıoğlu ile sanayicilerin toplantısının detayları burada.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?