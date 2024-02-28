Kabine Kulisi Ekonomi ve Ticaret Dünyasını Sarsarken, İletişim'den Yalanlama Gecikmedi
Kabine Kulisi Ekonomi ve Ticaret Dünyasını Sarsarken, İletişim'den Yalanlama Gecikmedi
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Seçim sonrasında ekonomide değişim bekleyenlerin sayısı her yönde artıyor.
Deneyimli gazeteci Erdal Sağlam da 10haber'de köşesinde, Kabine değişikliğinin konuşulduğunu iddia etti.
Mehmet Şimşek'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı ekonomik kararlarda etkili olmasının Kabine'de sorun yarattığı da iddia edilirken, bu konuda bir değişiklik de olabileceği de söylendi.
Erdal Sağlam, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın hem Mehmet Şimşek'in lideri olduğu ekonomi yönetimindeki para politikasından rahatsızlık duyan iş dünyası hem de kendi özel işleri nedeniyle "affını talep" ettiğini dahi duyururken yalanlama da gecikmedi.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bazı basın yayın organlarında yer alan “Ticaret Bakanı Ömer Bolat görevinden ayrılmak istedi ve talebini Cumhurbaşkanı'na iletti” iddiası doğru değildir" açıklamasını yaptı.
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