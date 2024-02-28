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Kabine Kulisi Ekonomi ve Ticaret Dünyasını Sarsarken, İletişim'den Yalanlama Gecikmedi

Kabine Kulisi Ekonomi ve Ticaret Dünyasını Sarsarken, İletişim'den Yalanlama Gecikmedi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
28.02.2024 - 12:36

Seçim sonrasında ekonomi politikalarında değişim söylemleri ekonomi yönetiminde de değişim olur mu sorusuyla birlikte sorulurken, bunu dile getiren deneyimli gazeteci Erdal Sağlam'ın haberine İletişim'den hızlı bir yalanlama geldi.

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Seçim sonrasında ekonomide değişim bekleyenlerin sayısı her yönde artıyor.

Seçim sonrasında ekonomide değişim bekleyenlerin sayısı her yönde artıyor.

Gerek seçim ekonomisinin sonlanacak olmasıyla döviz ve enflasyondaki yükselişin hızlanacağı, gerek de politikalarda yeniden yön değişikliği olabileceğini söyleyenler farklı alanlarda da olsa bu beklentileri ya da tahminleri dile getiriyor.

Deneyimli gazeteci Erdal Sağlam da 10haber'de köşesinde, Kabine değişikliğinin konuşulduğunu iddia etti.

Deneyimli gazeteci Erdal Sağlam da 10haber'de köşesinde, Kabine değişikliğinin konuşulduğunu iddia etti.

Sağlam yazısında, seçim sonuçlarına bağlı olarak Kabine'de yaşanabilecek değişiklikleri ele alırken, Mehmet Şimşek'in değişmeyeceğini söyledi. Ancak Şimşek'in seçim öncesinde emekli zamları ya da Merkez Bankası değişimi gibi alanlarda olduğu gibi seçimlerin sonucuna bağlı olarak 'güçlü söz hakkının'  kalmayabileceğini de iddia etti.

Kulis bilgilerinde dün de Gazete Pencere'den Nuray Babacan'ın Mehmet Şimşek hakkındaki bilgileri gündeme gelmişti.

Mehmet Şimşek'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı ekonomik kararlarda etkili olmasının Kabine'de sorun yarattığı da iddia edilirken, bu konuda bir değişiklik de olabileceği de söylendi.

Mehmet Şimşek'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı ekonomik kararlarda etkili olmasının Kabine'de sorun yarattığı da iddia edilirken, bu konuda bir değişiklik de olabileceği de söylendi.

Erdal Sağlam, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın hem Mehmet Şimşek'in lideri olduğu ekonomi yönetimindeki para politikasından rahatsızlık duyan iş dünyası hem de kendi özel işleri nedeniyle "affını talep" ettiğini dahi duyururken yalanlama da gecikmedi.

Erdal Sağlam, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın hem Mehmet Şimşek'in lideri olduğu ekonomi yönetimindeki para politikasından rahatsızlık duyan iş dünyası hem de kendi özel işleri nedeniyle "affını talep" ettiğini dahi duyururken yalanlama da gecikmedi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bazı basın yayın organlarında yer alan “Ticaret Bakanı Ömer Bolat görevinden ayrılmak istedi ve talebini Cumhurbaşkanı'na iletti” iddiası doğru değildir" açıklamasını yaptı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bazı basın yayın organlarında yer alan “Ticaret Bakanı Ömer Bolat görevinden ayrılmak istedi ve talebini Cumhurbaşkanı'na iletti” iddiası doğru değildir" açıklamasını yaptı.
twitter.com

DMM'nin paylaşımında, 'Ticaret Bakanı Ömer Bolat, göreve geldiği günden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bakan Bolat’ın özel işlerini aksattığı için görevinden ayrılmak istediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik kulis adı altında yapılan manipülatif haberlere itibar etmeyiniz' denildi.

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