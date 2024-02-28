Kabine Kulisi Ekonomi ve Ticaret Dünyasını Sarsarken, İletişim'den Yalanlama Gecikmedi

Sağlam yazısında, seçim sonuçlarına bağlı olarak Kabine'de yaşanabilecek değişiklikleri ele alırken, Mehmet Şimşek'in değişmeyeceğini söyledi. Ancak Şimşek'in seçim öncesinde emekli zamları ya da Merkez Bankası değişimi gibi alanlarda olduğu gibi seçimlerin sonucuna bağlı olarak 'güçlü söz hakkının' kalmayabileceğini de iddia etti.