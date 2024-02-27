Yerel Seçimlerde Yaşlı ve Emeklilerin Oylarında Erime İddiası: Bayram İkramiyesi ve Maaşlara Zam Getirir mi?
Yerel Seçimlerde Yaşlı ve Emeklilerin Oylarında Erime İddiası: Bayram İkramiyesi ve Maaşlara Zam Getirir mi?
Kıyasıya bir yarışın sürdüğü Mart 2024 yerel seçimlerine yaklaşık 1 ay kala anketler de sıklaştı. İktidarın yaptırdığı anketlerde gençlerle iletişimde görülen sıkıntının, önceki yıllarda güçlü olunan yaşlı ve emekli oylarında da görüldüğü iddia edildi. Sorunun başlığı ise: Ekonomi!
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31 Mart 2024 seçimlerine yaklaşık 1 ay kalırken, özellikle İstanbul ve Ankara'da önemli bir yarış görülüyor.
Ekonomik sorunların Anadolu'daki şehirler hatta ilçelere göre çok daha fazla hissedildiği büyük şehirlerde sonuçları da genel yönetimin etkileyeceği biliniyor.
İktidarın sıkıntı olan alanları belirlemek için yaptığı araştırmaların sonucunda, en çok oy potansiyeli olan yaşlı ve emekli kesimde ciddi şekilde eridiği iddia edilirken, ekonomik krizden en çok 65 yaş üzeri kitlenin etkilenmesi partiden uzaklaşılmasına neden olduğu şeklinde yorumlandı.
Gençlere ulaşmakta sıkıntı yaşandığının da görüldüğü belirtilirken, hükümetin ekonomi politikaları nedeniyle orta yaş seçmenine oranla emekli ve yaşlı seçmeninde de çözülme olduğu belirtildi.
Bayram ikramiyesinin 5 bin lira olmasına Şimşek engeli!
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Mehmet Şimşek’in ise enflasyonla mücadelede istikrar için "tarihi sürekli ileri attığı ve seçim vaatlerinin yarattığı sonuçlardan memnun olmadığı söyleniyor" da denildi.
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