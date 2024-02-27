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Yerel Seçimlerde Yaşlı ve Emeklilerin Oylarında Erime İddiası: Bayram İkramiyesi ve Maaşlara Zam Getirir mi?

Yerel Seçimlerde Yaşlı ve Emeklilerin Oylarında Erime İddiası: Bayram İkramiyesi ve Maaşlara Zam Getirir mi?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
27.02.2024 - 10:52

Kıyasıya bir yarışın sürdüğü Mart 2024 yerel seçimlerine yaklaşık 1 ay kala anketler de sıklaştı. İktidarın yaptırdığı anketlerde gençlerle iletişimde görülen sıkıntının, önceki yıllarda güçlü olunan yaşlı ve emekli oylarında da görüldüğü iddia edildi. Sorunun başlığı ise: Ekonomi!

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31 Mart 2024 seçimlerine yaklaşık 1 ay kalırken, özellikle İstanbul ve Ankara'da önemli bir yarış görülüyor.

31 Mart 2024 seçimlerine yaklaşık 1 ay kalırken, özellikle İstanbul ve Ankara'da önemli bir yarış görülüyor.

Ana muhalefet partisi CHP, yönetiminde olduğu şehirleri vermemek için çalışırken, Ak Parti 2019'da devrettiği iki büyük belediyeyi geri alma çabasını gösteriyor.

Ekonomik sorunların Anadolu'daki şehirler hatta ilçelere göre çok daha fazla hissedildiği büyük şehirlerde sonuçları da genel yönetimin etkileyeceği biliniyor.

Ekonomik sorunların Anadolu'daki şehirler hatta ilçelere göre çok daha fazla hissedildiği büyük şehirlerde sonuçları da genel yönetimin etkileyeceği biliniyor.

Anketler de son hız devam ederken, sonuçlar da zaman yaklaştıkça netleşiyor. 

AK Parti'nin yaptırdığı bir araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, yaşlı ve emeklilerin eriyen maaşları ve bekledikleri zamları alamamalarıyla memnuniyetsizliklerinin keskin oy düşüşlerine neden olduğunu iddia etti.

İktidarın sıkıntı olan alanları belirlemek için yaptığı araştırmaların sonucunda, en çok oy potansiyeli olan yaşlı ve emekli kesimde ciddi şekilde eridiği iddia edilirken, ekonomik krizden en çok 65 yaş üzeri kitlenin etkilenmesi partiden uzaklaşılmasına neden olduğu şeklinde yorumlandı.

İktidarın sıkıntı olan alanları belirlemek için yaptığı araştırmaların sonucunda, en çok oy potansiyeli olan yaşlı ve emekli kesimde ciddi şekilde eridiği iddia edilirken, ekonomik krizden en çok 65 yaş üzeri kitlenin etkilenmesi partiden uzaklaşılmasına neden olduğu şeklinde yorumlandı.

Babacan, 'Parti yönetimi, tabanlarının halen kendileriyle hareket edip etmediğini araştırırken, ilginç sonuçlara ulaştılar' derken, sonuçları da şu şekilde açıkladı:

AKP’nin seçmen tabanında, 65 yaş üstü önemli bir yer tutuyor. Ancak, son dönemdeki ekonomik kriz ve bir türlü dizginlenemeyen enflasyonun sonuçları seçmen tabanının uzaklaşmasına neden oldu. AKP’den uzaklaşan bu grupta, yüzde 30 oranında erime olduğu ortaya çıktı.

Gençlere ulaşmakta sıkıntı yaşandığının da görüldüğü belirtilirken, hükümetin ekonomi politikaları nedeniyle orta yaş seçmenine oranla emekli ve yaşlı seçmeninde de çözülme olduğu belirtildi.

Gençlere ulaşmakta sıkıntı yaşandığının da görüldüğü belirtilirken, hükümetin ekonomi politikaları nedeniyle orta yaş seçmenine oranla emekli ve yaşlı seçmeninde de çözülme olduğu belirtildi.

Emeklilerin ekonomik durumunun  giderek artan hayat pahalılığı ve emekli maaş artışlarının yeterli gelmemesi ve son olarak da 5 bin lira olarak planlanan ancak 3 bin lira olarak açıklanan bayram ikramiyesiyle de olumsuz sonucun gerçekleştiği belirtildi.

Bayram ikramiyesinin 5 bin lira olmasına Şimşek engeli!

Bayram ikramiyesinin 5 bin lira olmasına Şimşek engeli!

Diğer yandan Bakanlar Kurulu toplantısında, 5 bin liralık ikramiyenin enflasyonla mücadeleyi zorlayacağına dair Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yaptığı sunumun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabul gördüğü belirtilirken, bayram ikramiyesine ve emekli maaşlarına yönelik artış beklentilerinin de canlı olduğu da konuşuluyor.

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Mehmet Şimşek’in ise enflasyonla mücadelede istikrar için "tarihi sürekli ileri attığı ve seçim vaatlerinin yarattığı sonuçlardan memnun olmadığı söyleniyor" da denildi.

Mehmet Şimşek’in ise enflasyonla mücadelede istikrar için "tarihi sürekli ileri attığı ve seçim vaatlerinin yarattığı sonuçlardan memnun olmadığı söyleniyor" da denildi.
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