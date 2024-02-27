Yerel Seçimlerde Yaşlı ve Emeklilerin Oylarında Erime İddiası: Bayram İkramiyesi ve Maaşlara Zam Getirir mi?

Babacan, 'Parti yönetimi, tabanlarının halen kendileriyle hareket edip etmediğini araştırırken, ilginç sonuçlara ulaştılar' derken, sonuçları da şu şekilde açıkladı:

AKP’nin seçmen tabanında, 65 yaş üstü önemli bir yer tutuyor. Ancak, son dönemdeki ekonomik kriz ve bir türlü dizginlenemeyen enflasyonun sonuçları seçmen tabanının uzaklaşmasına neden oldu. AKP’den uzaklaşan bu grupta, yüzde 30 oranında erime olduğu ortaya çıktı.