Mehmet Şimşek, ABD Hazine Bakanı ile Görüştü: Paylaşımı Janet Yellen Yaptı
Mehmet Şimşek, ABD Hazine Bakanı ile Görüştü: Paylaşımı Janet Yellen Yaptı
G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına katılmak üzere Brezilya'da bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir araya geldi.
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Şimşek, G20 Zirvesi'nde ABD Hazine Bakanı Yellen ile bir araya geldi.
Yellen görüşmeyle ilgili X hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ve ABD'nin önemli bölgesel sorunları çözmek için nasıl birlikte çalışabileceğini tartışmak üzere Bakan Mehmet Şimşek ile görüştüm. İkili ilişkilerimizin kalıcı önemini de vurguladım" dedi.
Türkiye'den yapılan yorumlar da ilgi çekti.
Piyasalar için moral verici görülen görüşmede,
Kimin kime iş teklif ettiği de merak edildi.
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Yabancı yatırımcılar konusuna da değinenler olurken,
Önemli bir görüşme olan ikilinin bir araya gelmesinin,
Perde arkası da merak edildi.
ABD Hazine Bakanı Yellen ile Şimşek geçen yıl da
Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile birlikte de görüşmüştü.
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Sizce bu görüşmede neler konuşuldu?
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Yellen dikkat et yellerler bizi yellediler 🤭😅😅
teyzem pamuk teyzem İngiliz Mehmet hatrina yap biseyler mülteciler de kaldı bak kitlediniz bari dolar 10 falan olsun be yap biz güzellik don alırken taksit d... Devamını Gör