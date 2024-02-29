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Halil Konakçı Ümit Özdağ’a Açtığı Üç Kuruşluk Davayı Kaybetti

Halil Konakçı Ümit Özdağ’a Açtığı Üç Kuruşluk Davayı Kaybetti

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
29.02.2024 - 22:00

Av. Sevdagül Tunçer, Halil Konakçı'nın Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a yönelik açtığı manevi tazminat davasını bugün görülen duruşmada kaybettiğini duyurdu.

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Yaptığı açıklamalar ile sosyal medyada sıklıkla gündeme gelen Halil Konakçı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a üç kuruş talepli manevi tazminat davası açmıştı.

Yaptığı açıklamalar ile sosyal medyada sıklıkla gündeme gelen Halil Konakçı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a üç kuruş talepli manevi tazminat davası açmıştı.

Özdağ'ın avukatı Sevdagül Tunçer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Konakçı'nın davayı kaybettiğini ifade etti.

Özdağ'ın avukatı Sevdagül Tunçer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Konakçı'nın davayı kaybettiğini ifade etti.

Tunçer'in paylaşımı 👇

Tunçer'in paylaşımı 👇
twitter.com

Özdağ'ın davaya konu olan paylaşımı 👇

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