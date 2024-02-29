Fatih Portakal’dan Asgari Ücret Açıklaması: “Erdoğan Tüm Tuşlara Basıyor, Asgari Ücret Müjdesi Verebilir”

Enflasyonla baş etme çabaları sürerken, 2024 yılında asgari ücrete ekstra bir artışın yapılmayacağına dair bir karar alınmış Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu kararı açıklamıştı.

Yerel seçimlere kısa bir süre kala gazeteci Fatih Portakal'dan asgari ücret ile ilgili bomba bir iddia geldi. Portakal'ın iddiasına göre, Erdoğan seçim öncesinde asgari ücret ile ilgili yeni bir karar alacak.

İşte Fatih Portakal'ın asgari ücret konusundaki açıklamasının detayları...