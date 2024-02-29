Fatih Portakal’dan Asgari Ücret Açıklaması: “Erdoğan Tüm Tuşlara Basıyor, Asgari Ücret Müjdesi Verebilir”
Fatih Portakal’dan Asgari Ücret Açıklaması: “Erdoğan Tüm Tuşlara Basıyor, Asgari Ücret Müjdesi Verebilir”
Enflasyonla baş etme çabaları sürerken, 2024 yılında asgari ücrete ekstra bir artışın yapılmayacağına dair bir karar alınmış Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu kararı açıklamıştı.
Yerel seçimlere kısa bir süre kala gazeteci Fatih Portakal'dan asgari ücret ile ilgili bomba bir iddia geldi. Portakal'ın iddiasına göre, Erdoğan seçim öncesinde asgari ücret ile ilgili yeni bir karar alacak.
İşte Fatih Portakal'ın asgari ücret konusundaki açıklamasının detayları...
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Asgari ücrete yeni yılda yapılan zammın ardından şimdi 'İkinci bir ara zam olacak mı?' sorusu tartışılıyor.
Hükümetten yapılan açıklamalarda ikinci bir zammın olmayacağı belirtilmişti.
Gazeteci Fatih Portakal, Sözcü TV’deki canlı yayında asgari ücretle ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.
Portakal açıklamasında şunları ifade etti: "Hani Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya ekonomi olarak büyüdük diye bu ekonomi kime büyüyor? Kimin için büyüyor? Bu ekonominin büyüklüğünden ülkenin geneli faydalanıyor mu yoksa bundan ufak bir oligarşik düzen mi faydalanıyor.”
“Emekliye kapı kapandı, asgari ücrete ama ikinci bir düzenleme Haziran'da olabilir. Onu ben bekliyorum.”
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“Seçimi almak için bütün tuşlara basan bir Erdoğan var. O yüzden önümüzdeki günlerde asgari ücret müjdesi verebilir."
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