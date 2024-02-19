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2024'te 2 Saatlik Asgari Ücret ile Türkiye'de ve Dünya Ülkelerinde Marketten Neler Alınabilir?

2024'te 2 Saatlik Asgari Ücret ile Türkiye'de ve Dünya Ülkelerinde Marketten Neler Alınabilir?

Asgari Ücret Avustralya
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
19.02.2024 - 14:45

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2024 yılında Türkiye'de asgari ücret net 17.002,12 TL ve brüt 20.002,50 TL olarak belirlenmişti. Asgari ücret ile Türkiye'de ve dünyada marketten neler alınabilir videoları çeken Mert Genco da yeni asgari ücret üzerinden 2 saatlik çalışma ile ilgili bir paylaşım yaptı.

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Mert Genco, 2 saatlik asgari ücret kazancı ile Türkiye'de ve dünya ülkelerinde marketten neler alınabilir videosu çekerken, Türkiye ile İsviçre, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri'ni karşılaştırdı.

Mert Genco, 2 saatlik asgari ücret kazancı ile Türkiye'de ve dünya ülkelerinde marketten neler alınabilir videosu çekerken, Türkiye ile İsviçre, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri'ni karşılaştırdı.

Türkiye'de 2 saatlik asgari ücretin 150 TL'ye denk geldiğini belirten Mert Genco, 150 TL ile pek bir şey alamazken, İsviçre, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 2 saatlik asgari ücret ile alınabilenler size hayatı sorgulatacak...

Türkiye'de 2 saatlik asgari ücretin 150 TL'ye denk geldiğini belirten Mert Genco, 150 TL ile pek bir şey alamazken, İsviçre, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 2 saatlik asgari ücret ile alınabilenler size hayatı sorgulatacak...

İşte o video: 👇

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