2024'te 2 Saatlik Asgari Ücret ile Türkiye'de ve Dünya Ülkelerinde Marketten Neler Alınabilir?

2024 yılında Türkiye'de asgari ücret net 17.002,12 TL ve brüt 20.002,50 TL olarak belirlenmişti. Asgari ücret ile Türkiye'de ve dünyada marketten neler alınabilir videoları çeken Mert Genco da yeni asgari ücret üzerinden 2 saatlik çalışma ile ilgili bir paylaşım yaptı.