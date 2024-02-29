Kız Kulesi Ziyarete Açıldı: Restore Çalışmaları Tamamlanan Kız Kulesi Müzesi Ziyaret Günleri de Belli Oldu!
Kız Kulesi Ziyarete Açıldı: Restore Çalışmaları Tamamlanan Kız Kulesi Müzesi Ziyaret Günleri de Belli Oldu!
İstanbul'un sembolü haline gelmiş benzersiz yapılardan biri olan Kız Kulesi'nin 2021 yılında başlatılan restore çalışmaları tamamlandı. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından Kız Kulesi yeniden ziyarete açılıyor.
İşte, detaylar...
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İstanbul'un incisi Kız Kulesi göz kamaştırmaya devam ediyor!
Kız Kulesi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edildi.
İstanbul'u seyretmek isteyenlerin yegane adreslerinden biri olan Kız Kulesi, ziyarete açıldı!
İşte, Kız Kulesi resmi internet sitesinde yer alan o duyuru 👇
Peki, Kız Kulesi Giriş Ücreti Ne Kadar?
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iskeledeki çalışma ne oldu 4 yıldır bitmeyen.