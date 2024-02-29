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Kız Kulesi Ziyarete Açıldı: Restore Çalışmaları Tamamlanan Kız Kulesi Müzesi Ziyaret Günleri de Belli Oldu!

Kız Kulesi Ziyarete Açıldı: Restore Çalışmaları Tamamlanan Kız Kulesi Müzesi Ziyaret Günleri de Belli Oldu!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
01.03.2024 - 00:14 Son Güncelleme: 01.03.2024 - 00:23

İstanbul'un sembolü haline gelmiş benzersiz yapılardan biri olan Kız Kulesi'nin 2021 yılında başlatılan restore çalışmaları tamamlandı. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından Kız Kulesi yeniden ziyarete açılıyor. 

İşte, detaylar...

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İstanbul'un incisi Kız Kulesi göz kamaştırmaya devam ediyor!

İstanbul'un incisi Kız Kulesi göz kamaştırmaya devam ediyor!

Kız Kulesi, MÖ 408'de Atinalı general Alkibiadis tarafından Üsküdar yakınlarındaki küçük bir kaya üzerine bir istasyon olarak inşa edildi. Bu kule zamanla, Üsküdar'ın hatta İstanbul'un sembolü haline geldi. Bizans döneminden kalma tek eser olma niteliğiyle eşsiz bir tarihi değeri sahip. 

Konstantinopolis'ten Osmanlı'ya tarihin izlerini taşıyan Kız Kulesi, mimarisiyle göz kamaştırmaya devam ediyor.

Kız Kulesi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edildi.

Kız Kulesi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edildi.

2021 yılında başlayan restore çalışmaları, 2023 yılında tamamlanmıştı. Kule, 11 Mayıs 2023 tarihinde lazer gösterisiyle açıldı. Fakat anıt eser olarak kapılarını ziyaretçilerine açacağı tarih heyecanla bekleniyordu.

İstanbul'u seyretmek isteyenlerin yegane adreslerinden biri olan Kız Kulesi, ziyarete açıldı!

İstanbul'u seyretmek isteyenlerin yegane adreslerinden biri olan Kız Kulesi, ziyarete açıldı!

Kız Kulesi resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruya göre Kız Kulesi Müzesi, anıt eser olarak kapılarını ziyaretçilerine açtı. 

1 Mart 2024 tarihinden itibaren ziyarete açılan Kız Kulesi Müzesi, haftanın her günü saat 09.00 ile 18.00 arasında ziyaret edilebilecek.

İşte, Kız Kulesi resmi internet sitesinde yer alan o duyuru 👇

İşte, Kız Kulesi resmi internet sitesinde yer alan o duyuru 👇

'Değerli ziyaretçilerimiz,

Kız Kulesi Müzesi, 1 Mart 2024 tarihi itibariyle yeniden ziyarete açılmıştır. Müzeye ulaşım Üsküdar, Salacak Sahil Düzenleme çalışmalarının devam etmesi sebebiyle Karaköy Ziraat Bankası önünde yer alan iskeleden sağlanacaktır. Tekne seferleri 09.30- 17.00 saatleri arasında yarım saatte bir olacak şekilde gerçekleştirilecektir.'

Peki, Kız Kulesi Giriş Ücreti Ne Kadar?

Peki, Kız Kulesi Giriş Ücreti Ne Kadar?

Kız Kulesi’ne MüzeKart’ı olmayan ziyaretçiler için bilet fiyatları da belli oldu. Kuleye giriş ücreti ve ulaşım ücretiyle birlikte 600 TL olarak belirlendi. İşte, Kız Kulesi giriş ücretleri: 

  • Kız Kulesi Giriş Bileti: 550 TL

  • Kız Kulesi Ulaşım Ücreti: 50 TL

  • Toplam Giriş Ücreti: 600 TL

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yusuf yılmazer

iskeledeki çalışma ne oldu 4 yıldır bitmeyen.