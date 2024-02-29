Kız Kulesi Ziyarete Açıldı: Restore Çalışmaları Tamamlanan Kız Kulesi Müzesi Ziyaret Günleri de Belli Oldu!

Kız Kulesi, MÖ 408'de Atinalı general Alkibiadis tarafından Üsküdar yakınlarındaki küçük bir kaya üzerine bir istasyon olarak inşa edildi. Bu kule zamanla, Üsküdar'ın hatta İstanbul'un sembolü haline geldi. Bizans döneminden kalma tek eser olma niteliğiyle eşsiz bir tarihi değeri sahip.

Konstantinopolis'ten Osmanlı'ya tarihin izlerini taşıyan Kız Kulesi, mimarisiyle göz kamaştırmaya devam ediyor.