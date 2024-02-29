Canlı Yayın Platformu Twitch'in Erişim Engeli Resmi Olarak Kaldırıldı

Kumar ve bahis yayınları sebebiyle getirilen erişim yasağından hemen sonra ise ülkemizde de en popüler yayın platformundan birisi olan Twitch'e erişim engeli getirilmişti. Konuyla ilgili herhangi resmi bir açıklama yapılmamıştı ancak iki platformun engeli de kısa bir süre sonra kaldırıldı.