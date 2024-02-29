Canlı Yayın Platformu Twitch'in Erişim Engeli Resmi Olarak Kaldırıldı
Canlı Yayın Platformu Twitch'in Erişim Engeli Resmi Olarak Kaldırıldı
Geçtiğimiz günlerde bir diğer yayın platformu Kick ile birlikte Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişime kapanan canlı yayın platformu Twitch'in yasağı kaldırıldı.
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Yayın platformları Kick ve Twitch'e erişim engellenmişti.
İlk yasak Twitch rakibi Kick'e gelmişti.
Bu yasakların esas sebebi "kumar ve bahis" başlığı altında gelmişti.
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