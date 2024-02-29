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Canlı Yayın Platformu Twitch'in Erişim Engeli Resmi Olarak Kaldırıldı

Canlı Yayın Platformu Twitch'in Erişim Engeli Resmi Olarak Kaldırıldı

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
29.02.2024 - 19:14

Geçtiğimiz günlerde bir diğer yayın platformu Kick ile birlikte Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararıyla erişime kapanan canlı yayın platformu Twitch'in yasağı kaldırıldı.

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Yayın platformları Kick ve Twitch'e erişim engellenmişti.

Yayın platformları Kick ve Twitch'e erişim engellenmişti.

Önce Kick'e daha sonra ise en popüler yayın platformlarından birisi olan Twitch'e erişim engellenmişti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından getirilen erişim yasağı an itibarıyla kaldırılmış durumda.

Kick'in yayın yasağı ise birkaç gün sonra kaldırılmıştı;

İlk yasak Twitch rakibi Kick'e gelmişti.

İlk yasak Twitch rakibi Kick'e gelmişti.

Kumar ve bahis yayınları sebebiyle getirilen erişim yasağından hemen sonra ise ülkemizde de en popüler yayın platformundan birisi olan Twitch'e erişim engeli getirilmişti. Konuyla ilgili herhangi resmi bir açıklama yapılmamıştı ancak iki platformun engeli de kısa bir süre sonra kaldırıldı.

Bu yasakların esas sebebi "kumar ve bahis" başlığı altında gelmişti.

Bu yasakların esas sebebi "kumar ve bahis" başlığı altında gelmişti.

Özellikle Kick için getirilen erişim yasağının kumar ve bahis sebebiyle geldiği BTK tarafında görüntülenebiliyordu. Twitch için de aynı durum söz konusu olmuştu fakat geçtiğimiz dakikalarda popüler yayın platformunun erişimine tekrar ulaşabildiğimizi görmüş olduk.

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