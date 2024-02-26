BTK Tarafından Erişim Engeli Getirilen Yayın Platformu Kick'in Yasağı Kaldırıldı
BTK Tarafından Erişim Engeli Getirilen Yayın Platformu Kick'in Yasağı Kaldırıldı
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Ülkemizde de faaliyet gösteren ve yakın zamanda pek çok popüler yayıncıyla da anlaşmaya varmış olan Kick geçtiğimiz günlerde şok bir kararla yasaklanmıştı.
Kumar ve bahis yayınları sebebiyle olduğu düşünülen yasağın ardından ise Kick'in Türkiye sorumlusu bu açıklamada bulunmuştu:
Tüm bunların ardından Kick'in erişim yasağı BTK tarafından kaldırıldı.
Kick'in ardından gözler şimdi ise Twitch cephesinde.
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