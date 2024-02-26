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BTK Tarafından Erişim Engeli Getirilen Yayın Platformu Kick'in Yasağı Kaldırıldı

BTK Tarafından Erişim Engeli Getirilen Yayın Platformu Kick'in Yasağı Kaldırıldı

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
26.02.2024 - 17:43

Kumar ve bahis yayınları sebebiyle erişime kapatıldığı iddia edilen yayın platformu Kick'e Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından uygulanan yasak kaldırıldı.

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Ülkemizde de faaliyet gösteren ve yakın zamanda pek çok popüler yayıncıyla da anlaşmaya varmış olan Kick geçtiğimiz günlerde şok bir kararla yasaklanmıştı.

Ülkemizde de faaliyet gösteren ve yakın zamanda pek çok popüler yayıncıyla da anlaşmaya varmış olan Kick geçtiğimiz günlerde şok bir kararla yasaklanmıştı.

BTK'nın sorgu sayfasından erişilebilen bilgilere göre Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan talep ile Kick ülkemizde erişime kapatılmıştı.

Kumar ve bahis yayınları sebebiyle olduğu düşünülen yasağın ardından ise Kick'in Türkiye sorumlusu bu açıklamada bulunmuştu:

Kumar ve bahis yayınları sebebiyle olduğu düşünülen yasağın ardından ise Kick'in Türkiye sorumlusu bu açıklamada bulunmuştu:

Söz konusu içerikleri ve kategoriyi ülkemizde erişime kapattıklarını söyleyen yetkili BTK'ya konuya ilişkin olarak başvurduklarını ve sürecin Kick adına olumlu sonuçlanmasını beklediklerini söylemişti.

Tüm bunların ardından Kick'in erişim yasağı BTK tarafından kaldırıldı.

Tüm bunların ardından Kick'in erişim yasağı BTK tarafından kaldırıldı.

BTK'nın ilgili sayfasından yapılabilen sorgulama ile görülebileceği üzere Kick için herhangi bir erişim engeli kararı görünmüyor. Kısacası kumar ve bahis kategorisinin ülkemize kapatılmasının ardından sorun çözülmüş gibi görünüyor.

Kick'in ardından gözler şimdi ise Twitch cephesinde.

Kick'in ardından gözler şimdi ise Twitch cephesinde.

Kick'in erişime engellenmesinden birkaç gün sonra bir diğer popüler yayın platformu olan Twitch'te yine Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü kararı ile erişime kapatılmıştı. Kick'in erişim engelinin kaldırılmasının ardından Twitch için de aynı kararın çıkıp çıkmayacağını zaman gösterecek.

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