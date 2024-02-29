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Spotify'a Sormak İstediğiniz Sorulara Şarkıyla Cevap Veren "Şarkı Falı" Özelliği Geldi!

Spotify'a Sormak İstediğiniz Sorulara Şarkıyla Cevap Veren "Şarkı Falı" Özelliği Geldi!

Spotify
Beyza
Beyza - Onedio Editörü
29.02.2024 - 21:46

En çok kullanılan müzik uygulamalarından biri olan Spotify'da yeni bir özellik dikkat çekti. Spotify'a sormak i̇stediğiniz sorulara şarkıyla cevap veren 'şarkı falı' özelliği geldi!

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Spotify, günümüzde en çok tercih edilen müzik platformlarından bir tanesi.

Spotify, günümüzde en çok tercih edilen müzik platformlarından bir tanesi.

Milyonlarca kullanıcıya sahip olan Spotify, kişiselleştirilmiş çalma listeleri ve önerileri gibi birçok farklı özelliği ile de dikkat çekiyor.

Milyonlarca kullanıcıya sahip olan Spotify, kişiselleştirilmiş çalma listeleri ve önerileri gibi birçok farklı özelliği ile de dikkat çekiyor.

Spotify'ın yıl sonu karneleri ise bildiğiniz gibi herkesin favorisi! Her yeni özelliği merak uyandıran popüler müzik platformunun son özelliği ise şimdiden herkesi çok heyecanlandırdı.

Spotify'ın yıl sonu karneleri ise bildiğiniz gibi herkesin favorisi! Her yeni özelliği merak uyandıran popüler müzik platformunun son özelliği ise şimdiden herkesi çok heyecanlandırdı.

Spotify'a, sormak istediğiniz sorulara şarkıyla cevap veren "şarkı falı" özelliği geldi! Bu özellikte siz sadece Spotify'a herhangi bir soru soruyorsunuz. Cevabı ise size en uygun şarkıyla alıyorsunuz!

Spotify'a, sormak istediğiniz sorulara şarkıyla cevap veren "şarkı falı" özelliği geldi! Bu özellikte siz sadece Spotify'a herhangi bir soru soruyorsunuz. Cevabı ise size en uygun şarkıyla alıyorsunuz!

Gelin, sosyal medya kullanıcıları "şarkı falı" özelliğine ne tepki vermiş birlikte bakalım!

Gelin, sosyal medya kullanıcıları "şarkı falı" özelliğine ne tepki vermiş birlikte bakalım!
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İşte Spotify'ın şarkı falı özelliği! Siz bu özelliği denediniz mi? Yorumlarda buluşalım!

İşte Spotify'ın şarkı falı özelliği! Siz bu özelliği denediniz mi? Yorumlarda buluşalım!

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