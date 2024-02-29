Spotify'a Sormak İstediğiniz Sorulara Şarkıyla Cevap Veren "Şarkı Falı" Özelliği Geldi!
Spotify'a Sormak İstediğiniz Sorulara Şarkıyla Cevap Veren "Şarkı Falı" Özelliği Geldi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Spotify, günümüzde en çok tercih edilen müzik platformlarından bir tanesi.
Milyonlarca kullanıcıya sahip olan Spotify, kişiselleştirilmiş çalma listeleri ve önerileri gibi birçok farklı özelliği ile de dikkat çekiyor.
Spotify'ın yıl sonu karneleri ise bildiğiniz gibi herkesin favorisi! Her yeni özelliği merak uyandıran popüler müzik platformunun son özelliği ise şimdiden herkesi çok heyecanlandırdı.
Spotify'a, sormak istediğiniz sorulara şarkıyla cevap veren "şarkı falı" özelliği geldi! Bu özellikte siz sadece Spotify'a herhangi bir soru soruyorsunuz. Cevabı ise size en uygun şarkıyla alıyorsunuz!
Gelin, sosyal medya kullanıcıları "şarkı falı" özelliğine ne tepki vermiş birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İşte Spotify'ın şarkı falı özelliği! Siz bu özelliği denediniz mi? Yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda