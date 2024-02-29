Eşini Öldürüp Emoji ile Birlikte Facebook’tan Paylaşmıştı: Katil Cinayet Sonrası Sevgilisiyle Konuşmuş
Eşini Öldürüp Emoji ile Birlikte Facebook’tan Paylaşmıştı: Katil Cinayet Sonrası Sevgilisiyle Konuşmuş
Çanakkale’de boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, Facebook üzerinden gülen emoji ile birlikte “gururlu hissediyor” paylaşımında bulunan katil zanlısı Gencay Korur’un yargılanmasına devam edildi. Mahkemeye sunulan raporda, katil Korur’un, cinayetten hemen sonra sevgilisi ile konuştuğu ve eşini öldürdüğünü haber verdiği ortaya çıktı.
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Gencay Korur, 9 Ağustos 2022’de boşanma aşamasındaki eşini öldürmüş ve sonrasında Facebook’tan yaptığı paylaşımlarla adeta kan dondurmuştu.
Davanın 5'inci duruşması Çanakkale 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık Gencay Korur, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılırken, Ayşe Korur'un yakınları duruşma salonundaki yerlerini aldı. Duruşmada, Gencay Korur'a ait telefon kayıtlarının bilirkişi tarafından incelenmesi sonucunda hazırlanan rapor mahkemeye sunuldu. Bilirkişi raporunda Gencay Korur'un telefon rehberinde ‘Aşkım' isimli kişiye yazdığı mesajda 10 Ağustos 2022 tarihinde cinayetten 1 gün sonra yazdığı mesajlar ortaya çıktı.
Gencay Korur: Ayşe'yi öldürdüm, kaçıyorum
Aşkım: Ne zaman? Hani yapmaktan vazgeçmiştin. Sen ciddi misin? O zaman neden teslim olmuyorsun da kaçıyorsun ki?
Gencay Korur: Olacağım
Aşkım: Hani hapiste el üstünde tutarlardı, şimdi ne değişti.
Gencay Korur: Gidiyorum. Teslim olacağım.
Aşkım: Öldüğüne emin misin? Belki sadece yaralanmıştır.
Gencay Korur: Ya salak salak konuşma öldü diyorum.'
Tutuklu sanık Gencay Korur, mahkemedeki savunmasında bilirkişi raporunu kabul etmediğini belirterek, "3 kızım da benden değil. Çocuklar benden değil. Eşim kimden hamile kaldı? DNA testi istiyorum" dedi.
Korur'un savunmasının ardından, mahkeme heyeti, duruşmayı 12 Mart'a erteledi.
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gururuna sokayım senin
Sana hak ettiğin cezayı almayacağının, el üstünde tutulacağının garantisini kim verdiyse kendi sevdikleri de bu ülkenin gariban kadınlarının çektiğinin bin b... Devamını Gör
o.ç. seni aldatdıysa bırakıp kendi hayatına bakacaksın.