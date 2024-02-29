Eşini Öldürüp Emoji ile Birlikte Facebook’tan Paylaşmıştı: Katil Cinayet Sonrası Sevgilisiyle Konuşmuş

Gencay Korur: Ayşe'yi öldürdüm, kaçıyorum

Aşkım: Ne zaman? Hani yapmaktan vazgeçmiştin. Sen ciddi misin? O zaman neden teslim olmuyorsun da kaçıyorsun ki?

Gencay Korur: Olacağım

Aşkım: Hani hapiste el üstünde tutarlardı, şimdi ne değişti.

Gencay Korur: Gidiyorum. Teslim olacağım.

Aşkım: Öldüğüne emin misin? Belki sadece yaralanmıştır.

Gencay Korur: Ya salak salak konuşma öldü diyorum.'