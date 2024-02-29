Reuters Yazdı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM'yi Dizginlemenin Yolunu Arıyor"
Reuters Yazdı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM'yi Dizginlemenin Yolunu Arıyor"
Reuters, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve müttefiklerinin Anayasa Mahkemesi'ni 'dizginlemenin yolunu aradığını' yazdı. Üst düzey bir yetkili, 'hükümetin seçenekleri değerlendirdiğini' söyledi.
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İngiltere merkezli Reuters haber ajansından bugün oldukça dikkat çeken bir haber servis edildi. Haberde iktidarın, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın serbest bırakılması yönündeki kararları nedeniyle 'Anayasa Mahkemesi'nin etkisini azaltmanın yollarını aradığını' yazdı.
Haberde ayrıca "Erdoğan ve müttefikleri, özellikle bireysel başvuruları yaygın bir şekilde kullanan mahkemenin sahip olduğu etkiden rahatsız" değerlendirmesine yer verildi.
Mahkemenin aldığı kararlarla 'benzersiz bir güç alanı' oluşturduğunu söyleyen üst düzey yetkili, 'hükümetin seçenekleri değerlendirdiğini' kaydetti.
İsmi açıklanmayan yetkili, "Bunlar arasında bireysel başvuruları ayrı olarak ele alacak bir 'Türkiye İnsan Hakları Mahkemesi' kurulması da var" ifadelerini kullandı.
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