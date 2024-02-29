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Reuters Yazdı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM'yi Dizginlemenin Yolunu Arıyor"

Reuters Yazdı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM'yi Dizginlemenin Yolunu Arıyor"

Recep Tayyip Erdoğan AYM
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.02.2024 - 19:37

Reuters, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve müttefiklerinin Anayasa Mahkemesi'ni 'dizginlemenin yolunu aradığını' yazdı. Üst düzey bir yetkili, 'hükümetin seçenekleri değerlendirdiğini' söyledi.

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İngiltere merkezli Reuters haber ajansından bugün oldukça dikkat çeken bir haber servis edildi. Haberde iktidarın, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın serbest bırakılması yönündeki kararları nedeniyle 'Anayasa Mahkemesi'nin etkisini azaltmanın yollarını aradığını' yazdı.

İngiltere merkezli Reuters haber ajansından bugün oldukça dikkat çeken bir haber servis edildi. Haberde iktidarın, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın serbest bırakılması yönündeki kararları nedeniyle 'Anayasa Mahkemesi'nin etkisini azaltmanın yollarını aradığını' yazdı.

Üst düzey bir yetkiliye dayandırılan haberde şu ifadeler yer aldı:

 'Anayasa Mahkemesi'nin Atalay'ın serbest bırakılması yönünde verdiği karar, Yargıtay'ın kararı tanımayacağını söylemesi ve bunu yapan hakimler hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla beraber yargı krizine yol açtı.'

Haberde ayrıca "Erdoğan ve müttefikleri, özellikle bireysel başvuruları yaygın bir şekilde kullanan mahkemenin sahip olduğu etkiden rahatsız" değerlendirmesine yer verildi.

Haberde ayrıca "Erdoğan ve müttefikleri, özellikle bireysel başvuruları yaygın bir şekilde kullanan mahkemenin sahip olduğu etkiden rahatsız" değerlendirmesine yer verildi.

Kaynak

Mahkemenin aldığı kararlarla 'benzersiz bir güç alanı' oluşturduğunu söyleyen üst düzey yetkili, 'hükümetin seçenekleri değerlendirdiğini' kaydetti.

Mahkemenin aldığı kararlarla 'benzersiz bir güç alanı' oluşturduğunu söyleyen üst düzey yetkili, 'hükümetin seçenekleri değerlendirdiğini' kaydetti.

İsmi açıklanmayan yetkili, "Bunlar arasında bireysel başvuruları ayrı olarak ele alacak bir 'Türkiye İnsan Hakları Mahkemesi' kurulması da var" ifadelerini kullandı.

İsmi açıklanmayan yetkili, "Bunlar arasında bireysel başvuruları ayrı olarak ele alacak bir 'Türkiye İnsan Hakları Mahkemesi' kurulması da var" ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi ve bireysel başvuru sisteminin 'bir şekilde devam edeceğini' söyleyen yetkili, 'Ancak düzenlemeler gerekli' açıklamasında bulundu. 

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