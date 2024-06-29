29 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
29 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Gayrimeşru çocuk davasının ardından aralarının nasıl olduğu merak edilen Hacı ve Nazlı Sabancı, şimdilerde tatilde. Nazlı Sabancı’nın Bodrum tatilinde taktığı takıların fiyatı ise dudak uçuklatacak cinsten!
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TikTok fenomeni Mika Raun Can'ın sevgilisi Batu ile yer değiştirme challenge'ına katıldığı son paylaşımı izleyenleri cringe komasına soktu.
Yılın en sürpriz çiftlerinden olan Hakan Kurtaş ve Birce Akalay, geçtiğimiz günlerde Akalay'ın doğum günü partisinde görüntülendi. Hakan Kurtaş'ın baygın bakışları ve en çok ben aşığım tavırları ise kimseye geçmedi.
Hatırlarsanız dün Meryem Uzerli'yi "Bir Hülya Avşar Sohbeti" isimli YouTube programında konuk eden Avşar'ın Meryem Uzerli karşısında kırdığı pot sosyal medyada gündem olmuştu. Hülya Avşar'ın Meryem Uzerli'ye yönelttiği yersiz evlilik sorusu sosyal medya kullanıcılarını çileden çıkardı.
Son zamanlarda özel hayatıyla gündeme gelen Doğu Demirkol, Saba Tümer'in YouTube programına konuk oldu. Geçtiğimiz gün yayınlanan program bir anda yayından kaldırılınca izleyenler neye uğradığını şaşırdı.
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Birkaç gün önce oğulları Emir ve Ayel'in yüzünü ilk defa paylaşan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses güldüren paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.
Geçtiğimiz senenin sonunda sevimli oğlu Can'ı kucağına alan ve samimi paylaşımlarına oğluyla hız kesmeden devam eden Ezgi Mola, kamera karşısında takipçileriyle dertleşti!
Burak Ateş ile yeni bir aşka yelken açan Şevval Şahin'ın sevgilisiyle oldukça samimi görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Öncesinde aşk yaşadığı Marcus Aral'ın Şahin'in aşk yaşadığı anlara yaptığı yorum güldürdü!
‘Aşık Shakespeare’ adlı tiyatro oyununun provalarında erkek rol arkadaşıyla öpüşen Uraz Kaygılaroğlu'nun o anları gündem olmuştu. Uraz Kaygılaroğlu’nun rol arkadaşıyla sahnede öpüşmesi sonrası Berk Oktay “Oyuncu her rolü oynamalı mı?” sorusunu yanıtladı.
"İlk aşık olduğunuz ünlü kim?" sorusuna verdiği cevapla duygularımıza resmen tercüman olan ünlü oyuncu Sinem Ünsal açıklamalarıyla çok konuşulan isimlerden biri.
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