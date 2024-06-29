İzleyici Neye Uğradığını Şaşırdı: Doğu Demirkol’un Saba Tümer’e Konuk Olduğu Bölüm Aniden Yayından Kaldırıldı
İzleyici Neye Uğradığını Şaşırdı: Doğu Demirkol’un Saba Tümer’e Konuk Olduğu Bölüm Aniden Yayından Kaldırıldı
Son zamanlarda özel hayatıyla gündeme gelen Doğu Demirkol, Saba Tümer'in YouTube programına konuk oldu. Geçtiğimiz gün yayınlanan program bir anda yayından kaldırılınca izleyenler neye uğradığını şaşırdı.
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Kendine has mizah anlayışıyla izleyenleri kendine hayran bırakmayı başaran Doğu Demirkol aynı zamanda oyunculuk yetenekleriyle konuşulan isimlerden biri.
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Doğu Demirkol, bir süredir Ayşe Kırca ile yaşadığı aşkla gündeme geliyor. Magazin muhabirlerine yakalandıkça evlilik sorularından kaçan Demirkol manşetlerde sık sık yer ediniyor.
Saba Tümer'in her hafta YouTube'da yayınlanan 'Saba Tümer'le' programının konuk olan ünlü komedyen programın fragmanı ile büyük merak uyandırmıştı.
Heyecanlı izleyenlerin başına oturmasıyla, konuk olduğu programın yayınlanmasından kısa sonra izleyenler hayal kırıklığına uğradı! Yayın aniden kesilip program YouTube'dan kaldırılınca akıllarda soru işaretleri oluştu.
Saba Tümer'in "Ding donggggg 🛎️ “Saba Tümer’le” bu hafta kahkaha dolu 🤣🤣🤣🤣 Çünkü konuğum komedyen ve oyuncu sevgili @dogudemirkol YOUTUBE KANALIMDA 🤩🤩🤩🤩 Biz çooook güidük siz de Keyfini cikarinnnnn 😍😍😍😍" notuyla paylaştığı fragmanın altına yorum yağdı.
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