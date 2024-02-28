28 Şubat'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
28 Şubat'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Geçtiğimiz saatlerde iş insanı Murat Özdemir'le Dubai'de evlenen Ebru Gündeş'in dördüncü kez gelin olduğunu ilan ettiği pozu goygoycuların elinden kaçamadı!
2. Ülkemizin medarıiftihar Influencer'ı Şeyda Erdoğan'ın başı yine acayip insanlarla dertte! Kendi sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili fotoğrafları "ifşa" adı altında paylaşan Twitter hesabıyla neye uğradığını şaşıran Şeyda Erdoğan isyan bayrağını çekti, adeta ateş püskürdü!
3. Son günlerde yaptığı paylaşımlarda paçalarından erillik akan pozlarıyla ortalığı kasıp kavuran Kerimcan Durmaz sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden bir. Bir kullanıcının "Türkiye'ye gaylik kavramı" diyerek yaptığı "piyasa" paylaşımı fenomenin dikkatini çekti. Kerimcan Durmaz'ın yanıtı ayrı bir olay oldu!
4. The Sopranos'ta Adriana La Cerva karakterini canlandırmasıyla hepimizin hafızasına kazınan ünlü oyuncu Drea de Matteo, OnlyFans itirafıyla tekrar gündeme geldi.
5. Her ne kadar Aşk-ı Memnu'da Firdevs Hanım karakteriyle ikonikleşse de Türk dizi ve sinema filmlerinin en başarılı oyuncularından biri Nebahat Çehre. Uzun yıllardır oyunculuk yapsa da yıllara meydan okumasıyla da gündemden düşmüyor. Ünlü oyuncu, hakkında bilinmeyenleri Yelda Kırçuval'a anlattı.
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6. Amerikalı aktris, komedyen ve seslendirme sanatçısı Gina Torres, 2018'de herkesin severek izlediği 'Suits' dizisinin setinden hatıra kalmasını istediği için aldığı bir eşyadan ve onun hakkında ilginç bilgilerden bahsetti.
7. Now Tv'de izleyicilerle buluşan Kızıl Goncalar dizisinde Özcan Deniz'in canlandırdığı doktor Levent'in kızı Mira’nın okuldan arkadaşını canlandıran Can Kızıltuğ ekranlardan tanıdık çıktı.
8. Geçtiğimiz aylarda 10 yıllık sevgilisi Nezaket Şimşek ile dünyaevine giren şarkıcı Kurtuluş Kuş dün gece sürpriz bir şekilde baba olacağını öğrendi.
9. Türk voleybolunun yetiştirdiği en büyük efsanelerden olan Neslihan Demir, hem özel yaşamıyla hem de sporcu kişiliğiyle hepimizin gözbebeği konumunda. Batuhan Çelik ile birlikteliğini sürdüren Neslihan Demir yapmış olduğu paylaşımlarla her hafta aşka olan inancımızı tazeliyor.
10. Euphoria'nın sevilen oyuncusu Hunter Schafer, Pazartesi günü Filistin için bir protesto grubu olan JVP (Barış için Yahudi Sesi) ile birlikte, Başkan Joe Biden'ı protesto için New York'taki ünlü bir merkezde bulundu. Dünyadaki en büyük Siyonizm karşıtı Yahudi örgütünden protestocular ve aktris de dahil 50 kişi tutuklandı.
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11. Bombayı bırakıyoruz... @muhabironline'dan Akif Yaman'ın kamerasına takılan Hadise, Etiler'de bir mekanda kendinden yaşça küçül Ayaydın şirketlerinin veliahtıyla fazla samimi bir şekilde görüntülendi.
12. Yıldız Tilbe'nin sahnesine Simge konuk oldu. İkili birlikte son zamanların popüler şarkısı Aşkın Olayım'ı seslendirdi. Yıldız Tilbe, Icardi ile özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısına eşlik etti.
13. Bir döneme damgasını vuran Yeşilçam jönlerinden Tolga Savacı, geçirdiği kalp krizi nedeniyle aramızdan ayrıldı. Usta oyuncunun eşi Nermin Bezmen ise aralarında geçen konuşmayı aktardı. Günaydın'dan Tuba Kalçık'a özel açıklamalarda bulunan Bezmen, eşinin son sözlerini "sanki gideceğini biliyor gibiydi” diyerek duyurdu!
14. Şarkıcılığın yanı sıra ticaretle de uğraşan Ebru Polat, önceki gün Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Best of Europe Awards ödül gecesinde muhabirlerin sorularını yanıtladı.
15. Geçtiğimiz saatlerde, eski sevgilisi İklim Tankan'In şiddet itirafıyla gündeme oturan ünlü oyuncu Fırat Tanış hakkında oldukça korkunç bir açıklama da Gonca Vuslateri'den geldi.
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16. Dünya Güzellerim Masada programında yer aldığı dönemde Zeki Müren hakkında ağır ithamlarda bulunan Bülent Ersoy'un sözleri epey tekmişti. Eleştirilerin hedefi olan Diva'yı eleştirenlerden biri de Yılmaz Morgül olmuştu. Yılmaz Morgül, "rayından çıktı" dediği Bülent Ersoy hakkında zehir zemberek sözlerle olay oldu!
17. Şarkıları herkesin dilinde gezen, romantik aşk adamı yönüyle de evliliğine imrenilerek bakılan ünlü isim Can Bonomo, Ceyda Düvenci'nin Bambaşka Sohbetler programında söyledikleriyle bir kez daha bizi kendisine hayran bıraktı. Babasıyla kendi ilişkisinden tutun da, baba olduktan sonra yaşadığı değişime pek çok konuya değinen Bonomo bizi pamuk gibi yaptı!
18. Seksenler dizisindeki rolüyle akıllarda kalan Yalçın Özden, özel hayatına ilişkin hiç duymadığımız açıklamalarda bulundu. 33 yıl evvel evlat acısı yaşadığını anlatan usta oyuncu pavyon kültürü hakkında da dikkat çeken sözler söyledi.
19. Özlem Esra Ada’nın sunuculuğunu üstlendiği Pembe Masa’nın bu haftaki konuğu bir döneme dansları ile damga vurmuş olan Didem Kınalı oldu. Kınalı, Shakira'nın dansını beğenmediğini söyleyerek yeni bir tartışma başlattı.
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