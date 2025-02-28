28 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
28 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz.
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Barış Arduç ve Gupse Özay, kurdukları aileyle birlikte büyük ilgi görmeye devam ediyor. Birbirlerine olan hayranlıkları ve kızları Jan Asya ile her bakanın gıpta ettiği aileleriyle Özay ve Arduç ikilisi magazinin gözdelerinden olmayı sürdürüyor. Barış Arduç'un kızıyla magazin kameralarına yansıyan hallerine ise sosyal medya kullanıcılarının "bize ne zaman nasip olur?" yorumları bir an olsun eksik olmuyor. Kızıyla hamburger keyfi yapan Barış Arduç bu sefer kendi profilinden yaptığı paylaşımlarla sosyal medyanın gündemine oturdu! Gelin pozlara birlikte bakalım!
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Bir dönemin en popüler isimlerinden olan Hepsi grubu dağılmalarıyla birlikte hayranlarına derin bir üzüntüye boğmuştu hatırlarsanız. Yaklaşık 4 yıl boyunca aktif kalan grup her kız grubunun yaşadığı kaderi paylaşmış ve Gülçin Ergül'ün gruptan ayrılma kararı ile birlikte resmen kaosa sürüklenmişti. Bir süredir Big5 programında yaptığı jürilikle ve Türkiye'nin yeni kız grubu Manifest'in oluşmasındaki katkılarıyla adından bahsettiren Gülçin Ergül Katarsis programının konuğu oldu. Gökhan Çınar'ın sorularını bir an olsun gözlerindeki yaşlar dinmeden yanıtlayan isim geçmişte yaşananlara açıklık getirdi. Kızlar hakkındaki hislerini de açıklayan isim samimi yanıtlar verdi. Gelin detaylara birlikte bakalım!
Aşk hayatındaki çalkantılarla gündemde gördüğümüz Okan Bayülgen projeleri dışında özel hayatıyla da konuşulmaya devam ediliyor. Senelerdir birçok ünlü güzelimizle ilişki yaşayan isim evlilikleriyle de konuşulmuştu. Şirin Ediger'le yaptığı evlilikten İstanbul isimli kızını kucağına alan, 2014 senesinde de yeniden bekar hayatına dönen Bayülgen uzun süredir Selin Atasoy ile birlikteydi. Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, daha önce dört evlilik yapan Okan Bayülgen'in Selin Atasoy'la 11 yıl süren birlikteliğini bitirdiği öğrenildi.
Aleyna Tilki ve Edis, Saygı1 Mor ve Ötesi gecesinde sahneye çıkarak unutulmaz bir düete imza attı. “Benim Küçük Sevgilim” adlı şarkıyı yeniden yorumlayan ikili müzikseverlere adeta bir müzik ziyafeti sundu. Aleyna Tilki ve Edis’in güçlü vokalleri ve sahnedeki uyumu şarkıya yepyeni bir ruh kattı. Performans kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, geceye damga vuran anlardan biri olarak hafızalara kazındı. Gelin o büyüleyici performansın detaylarına birlikte göz atalım.
Gülçin Ergül, bir önceki gün Katarsis programına konuk olmuş ve Hepsi Grubu’ndan ayrıldığı dönem yaşadığı zorlukları gözyaşları içinde anlatmıştı.. Grup dağıldıktan sonra suçlu ilan edildiğini ve üzerindeki baskının hiç bitmediğini söylemişti. Gözyaşları içinde yaptığı açıklamalar kısa sürede gündem olurken yankısı da büyük oldu. Grubun diğer üyelerinin ne diyeceği merakla beklenirken ilk atak Cemre Kemer'den geldi. Kemer sitem dolu bir paylaşım yaptı.
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Türk pop müziğinin sevilen ismi Zeynep Bastık ve başarılı oyuncu Serkay Tütüncü'nün ilişkisi, son dönemde magazin dünyasının en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Geçtiğimiz 2024 yılından beri süregelen ilişkileriyle ön planda olan ünlü çift, yaptıkları paylaşımlarla her geçen gün daha da çok konuşuluyor. Verdiği röportajlarda ilişkisi hakkında konuşmaktan çekinmeyen Zeynep Bastık, Serkay Tütüncü'yle olan ilişkisi, evlilik ve bebek konuları hakkında konuştu. Ünlü şarkıcı evlilik korkusu olmadığını dile getirerek dikkat çekti.
2000'li yılların başında başlayan aşklarıyla dönemin en gözde aşklarından olan Demet Şener ve İbrahim Kutluay ilişkisi, 2016 yılında ihanet iddialarıyla sarsılmış ve 2018 yılında evlilikleri resmen bitmişti. Evlilikleri sona erse de yaşanan sorunlar son bulmamıştı. Ünlü model ve ünlü basketçi arasındaki gerilim nafaka davası sürecinde de devam etmişti. Demet Şener, Cem Küpeli ile kısa süreli yaşadığı aşkıyla da gündeme gelmişti. Kutluay ise bu süreçte özel hayatını daha gizli yaşamayı tercih etti. Eski basketbolcu İbrahim Kutluay, karlı havada denize girdiği anlarla gündeme geldi. Kısa sürede viral olan o görüntüler, eski eşi Demet Şener'e soruldu. Şener, o anları ''şov'' olarak nitelendirdi.
Aile içerisinde yaşanan gerginlikler ve düşmeyen tansiyonla gündeme gelen Özcan Deniz, annesi Kadriye hanım ve kardeşi Yurda Güler Deniz ile yaşadığı sorunların ardından en son Enfal suresinden bir paylaşım yapmıştı. Ünlü isim, geçtiğimiz günlerde kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Ardından eşi Samar Dadgar, sosyal medya üzerinden ağzını açıp gözünü yummuş ve ''Özcan'a bir şey olursa hepinizi cehennem ateşinde yakacağım" demişti. Bakü konseri öncesi havaalanında görüntülenen Özcan Deniz, sağlık durumu hakkında konuşarak sevenlerinin gönlüne su serpti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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