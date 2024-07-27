27 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
27 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Sevgilisi Serkay Tütüncü ile tatilin keyfini çıkaran Zeynep Bastık'ın son paylaşımında sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmayan ayak detayı dillere fena düştü!
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Safiye Soyman'ın 24 yıldır MS (Multipl Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun geçtiğimiz saatlerde vefat etmişti. Soyman'ın biricik arkadaşı Seda Sayan cenazeye gidemeyeceğini açıkladı.
Yasemin Şefkatli doğum yaptığı ilk günden beri ikizlerin İbrahim Tatlıses ile olan benzerliği gündemdeydi. Dede-torunlarda ilk poz geldi. Görenlere "benzerliğin de bu kadarı" dedirtti.
Annesini kanserden kaybeden Akın Akınöz'ün cenazesine Hercai'deki partneri Ebru Şahin'in katılmaması ve herhangi bir paylaşımda bulunmaması topa tutulmuştu. Ebru Şahin'den iddialara ilk yanıt geldi.
Sevgilisi Gamze Türkmen ile nişanlanan ve söz-nişan organizasyonları ile gündemden düşmeyen Kadir Ezildi'nin "onu affetmiyorum" dediği babası yıllar sonra ortaya çıktı!
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Geçtiğimiz haftalarda Bodrum Antik Kent'te konser veren Yıldız Tilbe, şarkı esnasında antik bir mezarın üzerine çıkmaya çalışmış, görevliler ona engel olmuştu. Kendisi de mezar olduğunu öğrenince korkarak kaçmıştı zaten.
Yaptırdığı estetiklerle sık sık gündeme gelen Seda Sayan son paylaşımında filtreyi abartınca dillere fena düştü.
Türk sinemasının şüphesiz efsane isimlerinden biri olan, başarılı oyunculuğu ve aldığı ödüllerle bizi gururlandıran Haluk Bilginer ilk dövmesi olarak kızının adını seçti ve bileğine kazıttı!
Safiye Soyman'ın 24 yıldır MS (Multipl Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun'dan acı haber geldi. Harun Akaröz, 47 yaşında hayatını kaybetti.
Dünya Güzellerim programında yaşanan olayların ardından Bülent Ersoy makyözü hakkınd yaptığı açıklamayla gündem olmuştu. Ardından Seren Serengil gibi isimlerin olaya karışmasıyla birlikte kasousn ardı arkası kesilmemişti. Bu sefer olaya Hande Yener de dahil oldu.
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