26 Ekim'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
26 Ekim'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Futbol dünyasının ünlü yıldızlarının evlerine konuk olacağı yeni bir programa başlayan Zeynep Sever Demirel'in evin kararlarını kimin aldığına dair yaptığı yorum gündem oldu!
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3 saatliğine Cannes'a giden Hafsanur Sancaktutan sevgilisi Kubilay Aka'ya fena düştü! Çiçeği burnunda çiftin aşk pozları gündem oldu.
Eda Taşpınar'ın ıstakozlu kombini goygoycuların diline fena düştü!
39. yaşını görkemli bir parti ile kutlayan Hadise'nin doğum günü organizasyonunun her bir detayı olay oldu! Ünlü şarkıcının doğum günü partisini beğenen kadar beğenmeyen de oldu!
Hem yakışıklılığı hem sahne performansları ile dikkat çeken ünlü şarkıcı Edis, Azerbaycan'ı Eurovision'da Alizade ile birlikte temsil edebileceğini açıkladı. Edis'in açıklaması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.
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Mizah içerikli videoları ile tanınan Tansu Dayan, dün akşam saatlerinde Yalı Çapkını'nın İfakat'ı Gülçin Santırcıoğlu'nun sarhoş röportaj verdiği anları taklit etti!
5 Kasım'da gerçekleşecek ABD başkanlık seçiminde yarış hız kesmeden devam ediyor. Peki hangi ünlü kimi destekliyor? Gelin, birlikte bakalım!
Mizah anlayışı ile kısa süre içerisinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hasan Can Kaya, Onedio YouTube’a konuk oldu. Kaya, ünlülerin yüzünde kaç estetik olduğunu tahmin etmeye çalıştı!
Can Yaman'a Cannes Film Festivali'nin ardından gerçekleşen bir partide bardak fırlattığı iddia edilen oyuncu Aslı Turanlı olaya ilişkin açıklamada bulundu.
Şevval Sam ve Hadise ikilisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında alacağı tutarlar karşısında eleştiri yağmuruna tutulmuş, Berna Laçin de konuyla ilgili yaptığı paylaşımda "Ayıptır, Cumhuriyet Bayramı’nda sahneye çıkmak ticari bir iş olmamalı" şeklindeki tepkisini dile getirmişti. Şarkıcı Deha Bilimlier, Laçin'in tepkisine karşı lafını sakınmadı.
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